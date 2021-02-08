العثور على كرة غولف على سطح القمر.. ما الذي أتى بها ! - صور وفيديو

الوكيل الاخباري - كشفت صور حديثة ومعالجة بدقة عالية للقمر عن كرة فقدت قبل 50 عاما في الفضاء أثناء مهمة "أبولو 14" على القمر.

اضافة اعلان



وعثر في الصور على كرة غولف فقدها رائد الفضاء، آلان شيبرد، على سطح القمر، حيث قال إنها سافرت "أميال وأميال"، لكن الصور أشارت إلى أن الكرة لم تقطع سوى 40 ياردة (36.576 مترا) فقط.







Left, pan of the whole scene, including 'divot' and both balls. Right, Ball 1 in a crater, Ball 2 sitting pretty in the middle of the lunar fairway. pic.twitter.com/jxJfPMlTf1 "Miles and miles" golf ball 'found' on the Moon and its distance revealed for the 50th anniversary of #Apollo14 Left, pan of the whole scene, including 'divot' and both balls. Right, Ball 1 in a crater, Ball 2 sitting pretty in the middle of the lunar fairway. #ApolloRemastered February 4, 2021

وضرب رائد الفضاء الأمريكي وقائد مهمة "أبولو 14" شيبرد، بتاريخ 6 فبراير/ شباط عام 1971، كرتين من كرات الغولف على سطح القمر، في عرض أخير من قبل رواد بعثة "ناسا" على القمر قبل العودة إلى الأرض.وسقطت إحدى الكرات بجانب الحفرة، لكن الأخرى قيل إنها قطعت "أميال وأميال"، على الأقل من قبل قائد الرحلة شيبرد.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تشير الصور المستعادة حديثا لموقع هبوط "أبولو 14" إلى أن ضربة كرة الغولف لم تكن ناجحة كما كان يعتقد رائد الفضاء في البداية.







في الواقع، جاءت الكرة الأولى التي أطلقها قائد الرحلة على مسافة 24 ياردة من الحفرة، فيما طارت الكرة الثانية لمسافة 40 ياردة فقط.



وعثر على الكرة الثانية أثناء عملية المسح لكوكب القمر باستخدام تقنية "التراص"، حيث تم التقاط العديد من الصور للكرة المفقودة.

المصدر : سبوتنك







