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السبت، 18-05-2024 08:59 ص

العثور على مسن دُفن حيا 4 أيام في مولدوفا - فيديو

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الوكيل الإخباري - أنقذت الشرطة في مولدوفا رجلا مسنا يبلغ من العمر 62 عاما، دفن حيا لمدة 4 أيام، بعد أن سمع الضباط صرخاته المكتومة طلبا للمساعدة من تحت الأرض.

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ووفق صحيفة "ديلي ميل" لبريطانية، اكتشف ضباط الشرطة الرجل المدفون أثناء إجرائهم تحقيقا آخر في مولدوفا، بعد العثور على امرأة بعمر 74 عاما، ميتة في منزلها قتلها أحد أقاربها يوم الاثنين.

 

وألقت الشرطة القبض على مشتبه به في وفاة المسنة، وأثناء تفتيش منزله في نفس القرية، سمعت صرخات استغاثة من مكان قرب المنزل فتتبعوا الضجيج وبدؤوا في الحفر.

وعثر عناصر الأمن في مولدوفا على رجل بالستينيات من عمره، كان مدفونا في قبر مؤقت مغطى بالتراب، مصابا بجرح في رقبته، لكنه كان على قيد الحياة وواعيا.

 

وتوصل ضباط الشرطة إلى أن شابا يبلغ من العمر 18 عاما، قام بدفن الرجل المسن في القبر حيا، لتقوم الشرطة بإخراجه.

 

 

 

روسيا اليوم 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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