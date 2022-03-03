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الخميس، 03-03-2022 11:32 ص

بدء عملية إنقاذ حطام سفينة خشبية عمرها 160 عاما بالصين

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الوكيل الإخباري - بدأت يوم الأربعاء عملية إنقاذ حطام سفينة عمرها 160 عامًا، وهو أكبر حطام سفينة خشبية وأكثرها حفظًا تم اكتشافه تحت الماء في الصين حتى الآن.

وكانت هذه السفينة الغارقة، التي تحتوي على عدد كبير من الآثار الثقافية، سفينة تجارية في عهد الإمبراطور تونغشي (1862-1875) في فترة أسرة تشينغ، وفق وكالة "شينخوا" الصينية.

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وتم العثور على حطام السفينة، المسماة يانغتسى رقم 2، مغمورة على عمق 5.5 متر تحت قاع البحر في المياه الضحلة شمال شرق جزيرة هنغشا في حي تشونغ مينغ بشانغهاي.


وبحسب التحقيقات الأثرية، يبلغ طول السفينة حوالي 38.5 متر وعرضها 7.8 متر في الوسط، وتحتوي على 31 كابينة ومحملة بآثار ثقافية رائعة مثل الخزف المصنوع في جينغدتشن، "عاصمة الخزف" المشهورة عالميًا في مقاطعة جيانغشي بشرقي الصين.

 

البيان 

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