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السبت، 05-06-2021 09:17 م

بسبب الخرف ..رجل بريطاني يهرب ثعابين بقيمة ٧٥ مليون دولار وينسى مكان ارباحه

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الوكيل الإخباري - استمعت محكمة بريطانية إلى مهرب متهم بتهريب صغار ثعابين النادرة بقيمة 75 مليون دولار، لكنه لا يتذكر أين خبأ أرباحه بسبب إصابته بالخرف.

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وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن المهرب جيلربت خو (67 عاما) وجد "صعوبة بالغة للغاية" في تذكر المكان الذي خبأ فيه أرباح عمليات التهريب، التي قام بها.


وكان خو، من منطقة تشيسينغتون البريطانية، قد تباهى بثروته بعدما نشر صورة يحمل فيها قضبان من ذهب، مصدرها أرباح عمليات التهريب، التي قام بها لمدة 3 سنوات، حيث كان يهرب ثعابين صغيرة إلى الشرق الأقصى. 


وأدين خو بارتكاب جرائم تهريب الحيوانات، في مارس الماضي، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

 

إلا أن ممثلي الادعاء قالوا، الجمعة، إن الأصول "اختفت"، مشيرين إلى أن جيلربت خو لا يتذكر مكانها.


هذا وذكر محامو خو أن موكلهم شخصت إصابته بالخرف، مبرزين أنه ليس بإمكانه تحديد مكان أرباحه.


وفي أعقاب ذلك، قام القاضي جيفري بيغدن كيو سي بتأجيل جلسة الاستماع في محكمة ساوثوارك كراون في جنوب لندن، قائلا: "يجب أن تكون الأموال في مكان ما".

 

المصدر - سكاي نيوز 

 


 




 

 


 

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