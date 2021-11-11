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الخميس، 11-11-2021 10:44 ص

بيلا حديد تكشف لجمهورها عن صراعاتها النفسية -صور

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الوكيل الإخباري- قررت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد أن تكشف لجمهورها عن صراعاتها النفسية في منشور على إنستغرام نشرته أمس الثلاثاء.

وشاركت حديد مجموعة صور شخصية لها تظهر فيها وهي تبكي بشكل هستيري وبحالة نفسية صعبة جدًا.

واستعانت حديد بمقطع فيديو لابنة الممثل الأميركي ويل سميث تتحدث فيه الأخيرة عن أن الأشخاص لهم مشاعر متشابهة من الخوف والتوتر وعدم معرفة سبب وجودهم، وقررت بعد مشاهدته التحدث لمتابعيها الـ 47.2 مليون عن صراعاتها الداخلية وانهياراتها النفسية.

وقالت عارضة الأزياء البالغة من العمر 25 عامًا في خانة التعليقات: "إن ويلو سميث كانت مصدر إلهام لها لمشاركة تجربتها مع القلق والاكتئاب".

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وتابعت: "هذا المشهد هو إلى حد كبير كل يوم بالنسبة لي كل ليلة منذ بضع سنوات حتى الآن.. وسائل التواصل الاجتماعي ليست حقيقية. لأي شخص يكافح، أتمنى أن تتذكروا ذلك".

وأردفت عارضة الأزياء الشهيرة أنه في بعض الأحيان، جل ما يريح الإنسان هو معرفة أنه ليس وحيدًا، وكتبت: "مني لكم.. لستم وحدكم. أحبكم، أراكم، وأسمعكم".

كما أفصحت بيلا حديد عن أنها عانت ولا تزال تعاني من انتكاسات نفسية كبيرة، وأضافت: "كان لدي ما يكفي من المشاكل والتعب لمعرفة أنه إذا عملت بجد على نفسك، وقضيت الوقت بمفردك لفهم صدماتك، ومحفزاتك، وأفراحك، وروتينك، فستكون دائمًا قادرًا على فهم أو معرفة المزيد عن ألمك وكيفة التعامل معه".

 

المصدر: العربي

 

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