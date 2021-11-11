بيلا حديد تكشف لجمهورها عن صراعاتها النفسية -صور

الوكيل
الإخباري- قررت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد أن تكشف
لجمهورها عن صراعاتها النفسية في منشور على إنستغرام نشرته أمس الثلاثاء.
وشاركت حديد مجموعة صور شخصية لها تظهر فيها وهي تبكي بشكل هستيري وبحالة نفسية صعبة جدًا.
واستعانت حديد بمقطع فيديو لابنة الممثل الأميركي ويل سميث تتحدث فيه الأخيرة عن أن الأشخاص لهم مشاعر متشابهة من الخوف والتوتر وعدم معرفة سبب وجودهم، وقررت بعد مشاهدته التحدث لمتابعيها الـ 47.2 مليون عن صراعاتها الداخلية وانهياراتها النفسية.
وقالت عارضة الأزياء البالغة من العمر 25 عامًا في خانة التعليقات: "إن ويلو سميث كانت مصدر إلهام لها لمشاركة تجربتها مع القلق والاكتئاب".
المصدر: العربي
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