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الإثنين، 20-05-2024 01:45 م

تركيا.. فيديو لـ 3 رجال جروا رجلا إلى مقبرة وعذبوه

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الوكيل الإخباري - بعد أيام قليلة من حادثة الاعتداء على مصري في إسطنبول، شهدت المدينة التركية الأشهر واقعة مماثلة.

فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بانتشار مقطع فيديو أظهر إقدام 3 أشخاص على ضرب رجل حتى سال الدم من وجهه ثم وضعوه في سيارتهم وخطفوه بوضح النهار.

في حين أفادت وسائل إعلامية ، بأن المعتدين أخذوا الرجل لإحدى المقابر وقاموا بتعذيبه هناك من دون سبب معروف.

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بدورها، تحركت الشرطة التركية للقبض عليهم، حيث فتحت تحقيقاً معهم لمعرفة دوافع هذا الاعتداء.


وفيما لم تعرف تفاصيل أكثر عن الحادثة، إذ لم تكشف الشرطة التركية عن أي جديد من التحقيقات، إلا أنها جاءت بعد يومين فقط من أخرى مماثلة لها اعتدى فيها رجل تركي على مواطن مصري وهدده بالخنق أمام ابنته المقعدة في الشارع العام، حيث أحدث الفيديو الذي أظهر ما جرى، موجة غضب وردود فعل غاضبة على مواقع التواصل.

 

وقالت وسائل إعلام تركية حينها إن السلطات فتحت تحقيقا في الواقعة التي جرت بإحدى المجمعات السكنية في إسطنبول بين المقيم المصري والتركي الذي يعمل مديرا لإحدى البنايات.

 

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