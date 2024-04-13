رجل ايراني يعثر على ذهب داخل القمامة ويعيده إلى أصحابه

الوكيل الإخباري - وجد رجل إيراني خلال بحثه في سلة مهملات حقيبة تحتوي على ذهب ودولارات، لكنه لم يحتفظ بها لنفسه بل أعادها إلى صاحبتها.

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وقال الرجل المقيم في مدينة أليغودرز بغرب إيران لصحيفة اعتماد "علّمني والداي أن أعيد ممتلكات الآخرين إلى أصحابها عندما أجدها".



في 22 آذار، عثر الرجل البالغ 52 عاماً، ووضعه المالي متواضع، على ثروة صغيرة أثناء بحثه في القمامة الملقاة بالشوارع.



وقال "عندما بدأتُ بفرز النفايات، أدركتُ أن هناك داخل الكيس ذهبا ودولارات" تُقدّر قيمتها بـ20 مليار ريال إيراني (نحو 38 ألف دولار).



وأضاف "لقد احتفظتُ بالذهب والدولارات لأيام عدة، لكني لم أتمكن من الاحتفاظ بها لنفسي" بسبب المبادئ التي نشأ عليها.

وأكد الرجل أنه عثر على صاحبة الحقيبة بفضل بطاقة مصرفية كانت داخلها.



وكان الذهب والدولارات يخص امرأة تبلغ 50 عاماً، وكان حفيدها قد ألقى الحقيبة بعيداً معتقداً أنها تحتوي على قمامة.

لبنان 24

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