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السبت، 15-04-2023 10:21 ص

سجين 'أكله بق الفراش' حيا في سجن مقاطعة فولتون بجورجيا - فيديو

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الوكيل الإخباري - في حادثة مروعة، توفي السجين لاشاون ثومبسون الذي يبلغ من العمر 35 عاما داخل زنزانة قذرة في جورجيا بعد أن "أكلته الحشرات وبق الفراش على قيد الحياة" ، حسبما قال محامي أسرة الضحية.

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وبحسب موقع "إنسايدر"، قال محامي السجين، ميشيل هاربر، تم العثور على السجين ميتا داخل زنزانة مثيرة للاشمئزاز في سجن مقاطعة فولتون في جورجيا، بعد 3 أشهر من القبض عليه.

 

وأضاف: أثناء احتجازه في السجن، نقل الضباط ثومبسون إلى جناح الطب النفسي في السجن بعد أن اكتشفوا أنه يعاني من مرض عقلي، وكان لديهم خطة لنقله إلى وحدة المراقبة الطبية، لكن الخطة لم تنفذ، ووجدوه ميتا، وأكله بق الفراش".

وجاء في تقرير الطبيب الشرعي أنه "لم يتم العثور على أي علامات واضحة لصدمة في جسد المتوفى، كان الجسد مغطى ببق الفراش".

 

وقال هاربر في بيان "لقد راقبوا صحته تتدهور حرفيا حتى وفاته، الزنزانة لم تكن مناسبة لحيوان مريض، لم يكن يستحق ذلك، شخص ما يجب أن يحاسب على موته".

من جانبه، كشف مكتب عمدة مقاطعة فولتون في بيان أنه فتح تحقيقا في الظروف المحيطة بوفاة تومبسون.

وقال شقيق تومسون للصحفيين إن صور جثة شقيقه كانت "مفجعة" و"يصعب النظر إليها".

وتطالب العائلة الآن بإجراء تحقيق جنائي وإغلاق السجن واستبداله بمنشأة جديدة.

 

 

سكاي نيوز

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