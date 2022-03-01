الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

انطلاق برنامج مهاراتي بمديرية شباب المفرق

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الأمانة تضيء معالم بمناسبة يوم مدينة عمّان - صور

فتح المتاحف مجاناً الأربعاء احتفاء بيوم مدينة عمان

الثلاثاء، 01-03-2022 11:21 ص

سعودي يرفض بيع صقره بـ 2.5 مليون درهم

image (4)


الوكيل الإخباري - رفض الصقار السعودي أمين الملاح مبلغ 2.5 مليون درهم إماراتي (680 ألف دولار) مقابل التنازل عن صقره "شارع" الحائز على بطولة شوط نخبة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي اختتمت بالإمارات.

وأشار أمين الملاح إلى أن "العروض انهالت عليه عقب فوزه اللافت في شوط العامة مفتوح "فرخ"، حيث بلغ "السوم" مليونين وخمسمائة ألف درهم"، لافتا إلى أن "الصقر "شارع" بإمكانه تحقيق المزيد من البطولات والألقاب، ويستطيع الحصول على هذا المبلغ خلال عام واحد بحصد الجوائز في المسابقات المختلفة"، وفقا لموقع سبق السعودي.

اضافة اعلان

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
مصر1-780x470

مصر تعلن عن اكتشاف أثري جديد - صور

274812433_276803267932819_7067310841835684952_n

كارثة تضرب لوحات فنانة أوكرانية شهيرة بالقرب من كييف

3b35e460e2

علماء يكشفون عن صور مفصلة لأكبر موجة صدمة في الكون

1803767

أرادوا موتها.. تفاصيل العثور على رضيعة ملقاة في بئر بمدينة سورية

iStock-470935038-1200x799

السعودية.. عريس يخلع عروسه ويستعيد المهر بعد أن حظرته على 'واتساب'

5e63ef30421aa93f1e45b5d6

حبة فراولة عملاقة تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية - صورة

أخبار متعلقة
iStock-470935038-1200x799

السعودية.. عريس يخلع عروسه ويستعيد المهر بعد أن حظرته على 'واتساب'

757f987a-b505-4979-a237-0c06849b0ceb_16x9_1200x676

مقيم مصري في السعودية يرفض 700 ألف ريال وسيارة كتعويض -فيديو

أين_يعيش_الثعبان

ثعبان في مكتب المدير .. عامل ينقذ تلاميذ مدرسة في السعودية

0tpnI7bB6g9gOEJA

شاهد .. إنقاذ طفل محتجز في مرتفع جبلي بالسعودية

15-02-22-7408-

سعودية.. مجهول يحرق عربة تقديم مشروبات لشاب سعودي -فيديو

إطلاق-النار-على-ثور-هائج-في-النمسا

السعودية.. ثور هائج يعيث فساداً في حي سكني -فيديو