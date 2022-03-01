سعودي يرفض بيع صقره بـ 2.5 مليون درهم

الوكيل الإخباري - رفض الصقار السعودي أمين الملاح مبلغ 2.5 مليون درهم إماراتي (680 ألف دولار) مقابل التنازل عن صقره "شارع" الحائز على بطولة شوط نخبة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي اختتمت بالإمارات.



وأشار أمين الملاح إلى أن "العروض انهالت عليه عقب فوزه اللافت في شوط العامة مفتوح "فرخ"، حيث بلغ "السوم" مليونين وخمسمائة ألف درهم"، لافتا إلى أن "الصقر "شارع" بإمكانه تحقيق المزيد من البطولات والألقاب، ويستطيع الحصول على هذا المبلغ خلال عام واحد بحصد الجوائز في المسابقات المختلفة"، وفقا لموقع سبق السعودي.

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