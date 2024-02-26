شاهد افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم بالجزائر

الوكيل الإخباري - افتتح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد، جامع الجزائر ثالث أكبر مسجد بالعالم والأكبر في إفريقيا.
وأظهرت صور بثها التلفزيون الجزائري وصول الرئيس تبون إلى الجامع الذي يقع في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر، من أجل الإشراف على افتتاح المسجد الذي يمتد على مساحة 300 ألف متر مربع.
الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون يطوف بـ #المتحف_الإسلامي في الطابق الـ 23 بـ #منارة ثالث أكبر مسجد بالعالم pic.twitter.com/TWW2Ji8Dgs— AL24news - قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) February 25, 2024
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