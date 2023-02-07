شاهد.. طفل سوري يستغيث بمقطع فيديو من تحت الأنقاض

الوكيل الإخباري - نشر طفل سوري مقطع فيديو مؤثرا -عبر حسابه على "تيك توك" وذلك أثناء حصاره تحت أنقاض منزله المدمر في مشهد إنساني صعب، وقد ردد الشهادتين في المقطع المصور واستغاث لإنقاذه بينما اخترقت أسياخ الحديد ملابسه تحت الأنقاض.

اضافة اعلان



وحذف "عبد الرحمن أعرج" مقطع الفيديو من على حسابه في "تيك توك" بعد ساعات من نشره، إلا أن ناشطين ومدونين كانوا قد تداولوه عبر حساباتهم بمواقع التواصل، وطالبوا بسرعة إنقاذه.



وقال الطفل في مقطع الفيديو "لم أعلم إن كنت سأعيش أم لا، لكنني نشرت مقطع الفيديو، ولم أستطع وصف شعوري إن خرجت حيًا".



ووثق تأثره من الهزات الأرضية، في وقت ارتطم بالأرض وأغلق الفيديو فجأة، قبل أن يكشف عن أصوات عدد من جيرانه، ويظهر صوت أطفال على بعد أمتار منه تحت الأنقاض، ويتساءل المعلقون إن كان قد تم إنقاذه أم لا.



يا رب اتكون معه ومع عيلته ومع كل العالقين.. #الشمال_السوري_المنكوب pic.twitter.com/1puAWpXWdZ طفل تحت الأنقاض ينقل ما يعيشه بفيديو قصير..يا رب اتكون معه ومع عيلته ومع كل العالقين.. #زلزال February 7, 2023

الجزيرة