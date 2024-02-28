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الأربعاء، 28-02-2024 10:43 ص

فأر يتسبب بإيقاف طائرة عن العمل في سريلانكا

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الوكيل الإخباري -  أفادت وسائل إعلام ، بأن فأراً تسبب بإيقاف إحدى الطائرات السريلانكية من طراز “إيرباص” لمدة ثلاثة أيام، ما أدى لتأخير عدد كبير من رحلاتها.
وتم رصد الفأر لدى محاولته الاستفادة من رحلة للخطوط الجوية السريلانكية من مدينة لاهور الباكستانية.

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ما اضطر الشركة إلى التحقق بعناية من أن الحيوان لم يقضم مكونات حساسة في الطائرة.


وبحسب مسؤول في شركة الطيران، استأنفت الطائرة رحلاتها، لكنّ التأخير أثّر على مواعيد رحلات أخرى.


وقال المسؤول إن الطائرة توقفت لمدة ثلاثة أيام في كولومبو.


ولم تتمكن من العودة إلى الأجواء قبل التأكد من العثور على الجرذ النافق.

لبنان 24

 




 

 


 

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