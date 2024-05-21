فيديو لنساء تركيات يطردن امرأة سورية رفقة أطفالها من المترو

الوكيل الإخباري - انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنساء تركيات يعتدين على امرأة سورية على ما يبدو.

اضافة اعلان

وأظهر المقطع قيام إحدى المرأتين التركيتين بطرد المرأة السورية وأطفالها خارج المترو.



pic.twitter.com/JAPKhpMIdw مقطع متداول لنساء تركيات يطردون امرأة سورية و أطفالها من الميترو 💔! May 20, 2024

وقبل يومين، انتشر مقطع فيديو لرجل تركي يعتدي على مواطن مصري، ويهدده بالخنق أمام ابنته المقعدة في الشارع العام.



وأحدث الفيديو موجة غضب وردود فعل غاضبة على مواقع التواصل.

فيما قالت وسائل إعلام تركية إن السلطات فتحت تحقيقا في الواقعة التي جرت في إحدى المجمعات السكنية في إسطنبول بين المقيم المصري والتركي الذي يعمل مديرا لإحدى البنايات .

العربية

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة







