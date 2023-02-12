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الأحد، 12-02-2023 10:11 ص

فيديو مؤثر لضابط تركي يتلو القرآن فور إنقاذه.. قضى 104 ساعات تحت الأنقاض

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة خروج ضابط تركي من تحت الأنقاض بولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد، بينما كان يتلو القرآن الكريم فور إنقاذه.

وأظهر المقطع رجال الإنقاذ لحظة انتشال الضابط عثمان فرات من تحت الركام، بعد مرور 104 ساعات من وقوع الزلزال المدمر.

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,أودى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا بحياة حوالي 25 ألف شخص، فيما تم العثور على عدد قليل من الضحايا، أحياء تحت الأنقاض، بعد خمسة أيام من حدوث الكارثة.

وفي تركيا وحدها، لقي 20 ألفا و665 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب 80 ألفا و88 آخرين، بسبب الزلزالين القويين، اللذين ضربا المنطقة، الاثنين الماضي، طبقا لأرقام جديدة، صدرت صباح يوم السبت.


ولقي 3553 شخصا آخرين حتفهم وأصيب 5276، في سوريا المجاورة، حيث تباطأت المساعدات الدولية.


ويبلغ إجمالي حصيلة القتلى 24 ألفا و218 .

 

 

 

 

البيان 

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