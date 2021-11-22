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الإثنين، 22-11-2021 02:59 م

كمأة بوزن 2 رطل تباع بـ 118 ألف دولار في إيطاليا - صورة

الكمأة


الوكيل الإخباري -  شهد مهرجان Alba White Truffle الدولي الذي يقام في إيطاليا في شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، بيع كمأة عملاقة –”ترفاس” بوزن 2 رطل بسعر كبير وصل لـ 118 ألف دولار أمريكي.

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وأقيم المزاد الذي حضره عدد كبير من الزوار في قلعة غرينزان كافور، الواقعة شمال غرب إيطاليا، وفاز به الشيف أومبرتو بومبانا الذي حصل على الكمأة العملاقة.

 

ويُعد هذا المهرجان واحداً من أشهر الكمأة في إقليم بيدمونت الإيطالي الذي يُعد أشهر منطقة في إيطاليا لإنتاج الكمأة البيضاء، حيث يعثر المزارعون على “الترفاس” في الغابات فقط، وتحديداً بالقرب من جذور الأشجار ويذكر أنّ 100 ألف زائر يحضرون سنوياً مهرجان Alba White Truffle.




المصدر - 218 

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