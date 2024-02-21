الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال سيارة في دير البلح

طرح عطاء تطوير نظام إلكتروني لحجز تذاكر لرحلات ودخول منطقة رم

إعلان مواعيد بدء التسجيل والامتحانات النظرية والعملية للشامل

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً والأسواق تترقب محضر الفيدرالي

مقتل شخصين وإصابة آخرين بقصف على دمشق

هيئة المعابر في غزة: عدد شاحنات المساعدات انخفض بشكل كبير

ارتفاع كميات الثوم بالسوق المركزي .. 80 طن اليوم الأربعاء

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

تربية النواب: جامعة اليرموك تؤجل دفع الرسوم الجامعية

عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال على مناطق بغزة

الأربعاء، 21-02-2024 10:18 ص

مهرجان الفوانيس يضيء سماء تايوان- صور

201902170326522652


الوكيل الإخباري - يعد مهرجان بينغشي للفوانيس الذي انطلقت فعالياته في تايوان، أحد أفضل المهرجانات في العالم حيث يتوجه الآلاف إلى بلدة شيفين الصغيرة في تايبية لمشاهدة السماء التي تتلألأ بمئات الآلاف المصابيح.

اضافة اعلان

 

ويقام مهرجان بينغشي للفوانيس خلال أول اكتمال للقمر في العام القمري الصيني الجديد ، وهو التاريخ الذي يتغير كل عام.

 

ويجذب الحدث عشرات الآلاف من الزوار إلى بلدة شيفين لإطلاق ما يقدر بنحو 100.000 إلى 200.000 من فوانيس مصنعة من ورق الأرز الذي يتوهج في سماء الليل.


 

 

 


 


 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
dolphins-arabiaweather6-1-2023

رصد أحد أندر الدلافين وأكثرها غرابة في العالم - صورة

Doc-P-1166295-638440141925675386

إمرأة بريطانية تستيقظ من غيبوبة دامت 5 سنوات بعد سماعها نكتة

Doc-P-1104435-638295405388390634

حفل زفاف يتحول الى ساحة معركة في تركيا

Doc-P-1166257-638440074653864988

فيديو لأطول رجل بالعالم يمازح أقصر امرأة في كاليفورنيا

Doc-P-1166276-638440112405844757

شاهد فطر ينبت من ساق ضفدع حي في الهند

2202417101643415383859

هندي دفع حياته من أجل صورة سيلفي مع أسد