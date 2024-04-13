السبت 13-04-2024
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السبت، 13-04-2024 10:42 ص

هرب أثناء تصويره.. ذعر في ليبيا بعد افلات نمر من صاحبه

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الوكيل الإخباري - عمت حالة من الذعر في شمال غربي ليبيا خلال الساعات الماضية، مع انتشار الأنباء عن هروب نمر مفترس.

فقد أعلنت الأجهزة الأمنية في ليبيا عن فرار نمر من صاحبه بمدينة مسلاتة الواقعة شمال غربي البلاد، أثناء محاولة التصوير معه، منبهة السكان إلى ضرورة التبليغ في حال مشاهدتهم لهذا الحيوان المفترس.

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فيما استنفرت الوحدات الأمنية قواتها وهرعت للبحث عن النمر وتعقب آثاره، بعد تلقيها عدة شكاوي من السكان رصدوه يتجول ويتحرك بحرية في المدينة، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عنه فور مشاهدته.

بينما لم يتم العثور عليه إلى حدّ الآن، ما فاقم رعب السكان.

 

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