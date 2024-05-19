الأحد 19-05-2024
الوكيل الاخباري
 

مباحثات موسعة بين الصفدي ولازاريني بشأن جهود توفير الدعم اللازم لأونروا

الصحة: أعداد مراجعي أقسام الطوارئ بسبب الأمراض التحسسية غير مقلقة

صفارات الإنذار تدوي في 15 بلدة بشمال إسرائيل

القبض على أب وثلاثة من أبنائه امتهنوا الاتجار وترويج المخدرات في عمان

النيجر ومالي وبوركينا فاسو تتّجه لاتحاد كونفدرالي

الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذ محاولة طعن في القدس

الاحتلال يمنع دخول 3 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الخميس

الصناعة والتجارة: ارتفاع أسعار الليمون بسبب الفترة الانتقالية لإنتاجه

الأحد، 19-05-2024 10:04 ص

هل الذكور أذكى من الإناث في الرياضيات؟دراسة تكشف

مخمخمخمخم


الوكيل الإخباري - كشف بحث جديد أن الأباء يبالغون عموماً بتقدير مهارات أبنائهم الذكور في الرياضيات مقارنة مع البنات وأن "الصور النمطية بين الجنسين في المنزل قد تعيق تقدم الطالبات".

اضافة اعلان

 

وقالت الخبيرة الاقتصادية في جامعة ساوثامبتون فالنتينا توني: "نسمع أحيانا أن الفتيات لا يحببن الرياضيات، لكن ما الذي تم فعله لمعرفة سبب عدم حبهن لهذه المادة؟ أنا مقتنعة تماما أن هذا لا يعني أن الفتيات يكرهن الرياضيات، بل هو نتيجة لسنوات من التعرض للصور النمطية".

 

ووجد البحث أن تحيز الوالدين يمكن أن يكون له تأثير على المسار التعليمي للطفل كما أنه يلعب دورا في اتساع الفجوة بين الجنسين.

وقالت توني: "يحتاج الآباء إلى معلومات واضحة وموضوعية حول المهارات والقدرات لدعم أطفالهم بأفضل طريقة. الكثير من التحيزات غير صحية، لذلك نحن بحاجة إلى التصرف في وقت مبكر من حياتهم".

 

وأضافت: "كلما بالغ الآباء في التقدير، ارتفع مستوى مهارات أطفالهم".

وكانت دراسات سابقات توصلت إلى أن المعلمين يتوقعون أن تكون الفتيات صاحبات مستوى أضعف في الرياضيات مقارنة بالذكور، ويضعون علاماتهن وفقا لذلك.

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
196-183032-child-swallows-pencil_700x400

طفل نيبالي يبتلع قلما طوله 10 سم في بطنه

000_8ZC4J4

تحذير من تحدي جديد على 'تيك توك' - صور

55555

ثوران بركان إيبو في إندونيسيا - صور

156611067233296300

فيديو.. سمك "البيرانا" المفترس ينتشر في شوارع البرازيل

main_image6647154e7ff77

العثور على مسن دُفن حيا 4 أيام في مولدوفا - فيديو

Doc-P-1200797-638515548204025854

قاطرة انزلقت من على جسر.. والسائقة بقيت معلقة في الهواء بأمريكا - فيديو