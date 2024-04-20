وفاة أول رائد فضاء سوري

الوكيل الإخباري -توفي مساء أمس الجمعة، رائد الفضاء السوري محمد فارس ونعاه صحافيون وسياسيون سوريون.



وقال أحد المقربين من الراحل إنه أصيب بوعكة صحية منذ حوالي 3 أسابيع، بعد مضاعفات عملية جراحية على شرايين القلب.

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واللواء فارس من مواليد مدينة حلب في سوريا في 1951، ودخل التاريخ بعد صعوده للفضاء ضمن برنامج الفضاء السوفييتي في مركبة سويوز M3 للمحطة الفضائية مير في 22 يوليو (تموز) 1987، ليكون ثاني رائد فضاء عربي بعد السعودي سلطان بن سلمان آل سعود.





ويذكر أن رحلة فارس في الفضاء استمرت 7 أيام و23 ساعة، وكرمه الاتحاد السوفييتي بأوسمة لإنجازاته، منها وسام بطل الاتحاد السوفييتي، ووسام لينين.



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