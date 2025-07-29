"أرسم وطنك الأردن".. معرض فني في سمبوزيوم مهرجان جرش

الوكيل الإخباري- افتتح المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى المهندس علي شوقة اليوم الثلاثاء، معرض الفنانين المشاركين في سمبوزيوم مهرجان جرش الدولي للفنون التشكيلية في الساحة الرئيسية بمشاركة 23 فنانا تشكيليا من الأردن ومختلف أنحاء العالم.

اضافة اعلان



وقال مدير السمبوزيوم ومشرف المعرض رئيس جمعية الرواد للفنون التشكيلية الفنان التشكيلي خليل الكوفحي إن هذا المعرض يأتي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون ويتضمن عرضا لمجموعة متنوعة من اللوحات الفنية التي أنجزها مجموعة من الفنانين التشكيليين .



وأشار إلى أن هذا السمبوزيوم الدولي ولوحاته المنتجة مستوحاة من جماليات الطبيعة والبيئة الأردنية الساحرة، حيث أن الأردن من شماله الى جنوبه ومن غربه الى شرقه يزخر بالأماكن التراثية والأثرية الجميلة، مبينا أن هذا المعرض يجسد أيقونات جمالية تحكي عن تاريخ الأردن بعيون الفنانين التشكيليين الأردنيين والعرب والعالميين.



وأضاف، إن اللوحات الفنية المعروضة تتنوع بين الأساليب والتقنيات الفنية، ما يعكس مدى التزام الفنانين بجماليات الوطن الغالي والأهداف السامية للسمبوزيوم، مشيرا الى أن جميع الأعمال الفنية تعرض حاليا على مسرح الساحة الرئيسية في مهرجان جرش، وجاءت بمختلف الأحجام وتنوعت فيها المدارس والتقنيات الفنية المستخدمة مثل الوان الاكريليك والزيتي والرسم على القماش واستخدام الألوان المائية على ورق خاص.



بدوره بين شوقة أن لجمعية الرواد للفنون التشكيلية دورا فعالا في إثراء الحركة الفنية في داخل المملكة وخارجها خاصة من خلال فعاليات السمبوزيوم والتي شملت ورشات فنية ورحلات سياحية وفنية وختامها هذا المعرض الدولي.