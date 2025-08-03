أصالة نصري تختتم ليالي جرش بتألق كبير وسط آلاف الحضور

وغابت أصالة سنوات قبل أن تعود للغناء على مسرح جرش، حيث شهد الحفل امتلاء المدرج بمحبي الفنانة السورية الذين تفاعلوا معها بشكل كبير وأدوا معها اغانيها.
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