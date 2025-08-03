الأحد 2025-08-03 02:56 م
 

أصالة نصري تختتم ليالي جرش بتألق كبير وسط آلاف الحضور

أصالة نصري
أصالة نصري
 
الأحد، 03-08-2025 08:50 ص
الوكيل الإخباري-   اختتمت الفنانة السورية أصالة نصري، مساء السبت آخر الحفلات الغنائية على المسرح الجنوبي لمدينة جرش الأثرية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.اضافة اعلان


وغابت أصالة سنوات قبل أن تعود للغناء على مسرح جرش، حيث شهد الحفل امتلاء المدرج بمحبي الفنانة السورية الذين تفاعلوا معها بشكل كبير وأدوا معها اغانيها.
 
 
gnews

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