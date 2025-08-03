أصالة نصري تختتم ليالي جرش بتألق كبير وسط آلاف الحضور

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الوكيل الإخباري- اختتمت الفنانة السورية أصالة نصري، مساء السبت آخر الحفلات الغنائية على المسرح الجنوبي لمدينة جرش الأثرية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون. اضافة اعلان





وغابت أصالة سنوات قبل أن تعود للغناء على مسرح جرش، حيث شهد الحفل امتلاء المدرج بمحبي الفنانة السورية الذين تفاعلوا معها بشكل كبير وأدوا معها اغانيها.