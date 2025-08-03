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سفارة جورجيا تعبر عن تقديرها للأردن في إنجاح فعاليات الباليه الجورجي بجرش

تل
جانب من العرض
 
الأحد، 03-08-2025 09:02 م

الوكيل الإخباري- عبرت سفارة جورجيا عن شكرها وتقديرها للأردن، ممثلا بوزارة الثقافة الأردنية واللجنة العليا المنظمة لمهرجان جرش للثقافة والفنون وسلطة إقليم البتراء، على دورهم الكبير في إنجاح فعاليات الباليه الجورجي في المملكة.

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وقالت في بيان اليوم الأحد، إن فرقة الباليه الوطنية الجورجية "ميتيخي" قدمت عرضا ضمن فعاليات مهرجان جرش في دورته الـ39، لتضفي طابعا عالميا على أحد أبرز المهرجانات الثقافية في المنطقة الذي يجمع نخبة الفنانين العرب والعالميين في أجواء فنية استثنائية ويعزز مكانة الأردن كمركز حضاري وفني رائد.

وأضافت، إنه تخلل المشاركة إقامة حفل في قلب البتراء يوم 26 تموز الماضي، عمق العلاقات الثقافية بين الأردن وجورجيا ورسخ التزام البلدين ببناء جسور التعاون وتعزيز التواصل الإبداعي.


وأكدت السفارة أن هذه المبادرة الثقافية تمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي في مجالات الثقافة والفنون والتراث بين البلدين الصديقين.

 
 
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