الأحد 2025-08-03 02:57 م
 

الفنانة الاردنية مكادي نحاس تلهب ختام فعاليات الساحة الرئيسة بجرش 39

مكادي نحاس
مكادي نحاس
 
الأحد، 03-08-2025 12:19 ص

الوكيل الإخباري-   ألهبت الفنانة الأردنية  مكادي نحاس مشاعر جمهور الساحة الكبير بأغانيها التي نهلت من الموروث الغنائي الشعبي والكلاسيكي الأردني والعربي الأصيل المفعم بالشجن والمفردة العميقة في ختام فعاليات الساحة الرئيسة ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون تحت شعار "هنا الأردن..ومجده مستمر".

اضافة اعلان

 

وفي حفلها الغنائي الذي حضره رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور فارس بريزات، استهلت الفنانة نحاس برائعة فيروز "سهار بعد سهار"، لتتبعه بوصلة (ميدلي) من الموروث الغنائي الشعبي الاردني ومنها "وسع الميدان" و"يا خي قل لأمي ولاتقول لبويا".


ووسط تفاعل كبير من الجمهور تنتقل الفنانة المميزة نحاس بمصاحبة الفرقة الموسيقية المكونة من أربعة عازفين، إلى اغنية من الموروث الغنائي العراقي "صغيرة كنت وانت صغيرون" لتواصل بعدها بأغنية "نتالي" للفنان السوري حسام تحسين بيك.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

منة

المرأة والجمال العلاج بالإبر الدقيقة للهالات السوداء: حل فعّال دون جراحة

لااتن

أخبار الشركات صفوة الإسلامي يطلق برنامج "Safwa Future Stars 2025" التدريبي لطلبة الجامعات

المقدم المتقاعد - حمزة أحمد الشوابكة

أخبار محلية جلالة الملك … عندما تقترن الدبلوماسية ببوصلة الأولويات الوطنية

نهغ

فيديو منوع كيف ساهمت الدهون في إنقاذ حياتها

ة ى

فيديو منوع فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل

البترا

أخبار محلية بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

طكمنتال

فيديو منوع عريس يُثير الجدل بتصرفاته مع عروسته في يوم زفافهم 😳!

نهة

فيديو منوع شاب يشارك تكاليف حفل زفافه: كلفني الزواج أكثر من 400 ألف ريال



 
 





الأكثر مشاهدة