الفنانة الاردنية مكادي نحاس تلهب ختام فعاليات الساحة الرئيسة بجرش 39

الوكيل الإخباري- ألهبت الفنانة الأردنية م كادي نحاس مشاعر جمهور الساحة الكبير بأغانيها التي نهلت من الموروث الغنائي الشعبي والكلاسيكي الأردني والعربي الأصيل المفعم بالشجن والمفردة العميقة في ختام فعاليات الساحة الرئيسة ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون تحت شعار "هنا الأردن..ومجده مستمر".

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وفي حفلها الغنائي الذي حضره رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور فارس بريزات، استهلت الفنانة نحاس برائعة فيروز "سهار بعد سهار"، لتتبعه بوصلة (ميدلي) من الموروث الغنائي الشعبي الاردني ومنها "وسع الميدان" و"يا خي قل لأمي ولاتقول لبويا".