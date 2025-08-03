الفنانة الاردنية مكادي نحاس تلهب ختام فعاليات الساحة الرئيسة بجرش 39

ووسط تفاعل كبير من الجمهور تنتقل الفنانة المميزة نحاس بمصاحبة الفرقة الموسيقية المكونة من أربعة عازفين، إلى اغنية من الموروث الغنائي العراقي "صغيرة كنت وانت صغيرون" لتواصل بعدها بأغنية "نتالي" للفنان السوري حسام تحسين بيك.
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