ندوة "جماليات المكان" تستعرض تاريخ مدينة معان وتراثها الثقافي

11:14 م

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الوكيل الإخباري- عُقدت في محافظة معان مساء اليوم السبت، في قاعة البلدية ندوة ثقافية بعنوان "جماليات المكان في الأدب الأردني/ ذاكرة المكان وجمالياته"، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، بالتعاون مع رابطة الكتّاب الأردنيين تناولت محاور تتعلق بتاريخ وآثار مدينة معان وتراثها الشعبي والثقافي. اضافة اعلان





واستعرض مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي أبو دنه خلال الندوة "آثار وتراث معان المعماري"، مستعرضاً محطات من تاريخ المدينة القديم، وأبرز الاكتشافات الأثرية فيها.