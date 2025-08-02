ندوة "جماليات المكان" تستعرض تاريخ مدينة معان وتراثها الثقافي

واستعرض مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي أبو دنه خلال الندوة "آثار وتراث معان المعماري"، مستعرضاً محطات من تاريخ المدينة القديم، وأبرز الاكتشافات الأثرية فيها.
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