الأحد 2025-08-03 02:58 م
 

ندوة "جماليات المكان" تستعرض تاريخ مدينة معان وتراثها الثقافي

ندوة "جماليات المكان" تستعرض تاريخ مدينة معان وتراثها الثقافي
ندوة "جماليات المكان" تستعرض تاريخ مدينة معان وتراثها الثقافي
 
السبت، 02-08-2025 11:14 م
الوكيل الإخباري-    عُقدت في محافظة معان مساء اليوم السبت، في قاعة البلدية ندوة ثقافية بعنوان "جماليات المكان في الأدب الأردني/ ذاكرة المكان وجمالياته"، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، بالتعاون مع رابطة الكتّاب الأردنيين تناولت محاور تتعلق بتاريخ وآثار مدينة معان وتراثها الشعبي والثقافي.اضافة اعلان


واستعرض مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي أبو دنه خلال الندوة "آثار وتراث معان المعماري"، مستعرضاً محطات من تاريخ المدينة القديم، وأبرز الاكتشافات الأثرية فيها.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

منة

المرأة والجمال العلاج بالإبر الدقيقة للهالات السوداء: حل فعّال دون جراحة

لااتن

أخبار الشركات صفوة الإسلامي يطلق برنامج "Safwa Future Stars 2025" التدريبي لطلبة الجامعات

المقدم المتقاعد - حمزة أحمد الشوابكة

أخبار محلية جلالة الملك … عندما تقترن الدبلوماسية ببوصلة الأولويات الوطنية

نهغ

فيديو منوع كيف ساهمت الدهون في إنقاذ حياتها

ة ى

فيديو منوع فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل

البترا

أخبار محلية بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

طكمنتال

فيديو منوع عريس يُثير الجدل بتصرفاته مع عروسته في يوم زفافهم 😳!

نهة

فيديو منوع شاب يشارك تكاليف حفل زفافه: كلفني الزواج أكثر من 400 ألف ريال



 
 





الأكثر مشاهدة