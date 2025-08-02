بانوراما "رجالات جرش" تسهم في توثيق الذاكرة الوطنية

الوكيل الإخباري- نظم منتدى جبل العتمات بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش فعالية "بانوراما رجالات جرش" بمشاركة نخبة من الشخصيات الوطنية والأكاديمية والاجتماعية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025.

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وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على شخصيات بارزة من جرش ساهمت في مجالات السياسة، والتعليم، والإعلام، الثقافة والعمل المجتمعي من خلال عرض بانورامي بصري وسردي يوثق سيرهم ويُبرز دورهم الوطني.