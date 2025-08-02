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بانوراما "رجالات جرش" تسهم في توثيق الذاكرة الوطنية

مهرجان جرش
مهرجان جرش
 
السبت، 02-08-2025 07:59 م

الوكيل الإخباري-   نظم منتدى جبل العتمات بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش فعالية "بانوراما رجالات جرش" بمشاركة نخبة من الشخصيات الوطنية والأكاديمية والاجتماعية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025.

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وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على شخصيات بارزة من جرش ساهمت في مجالات السياسة، والتعليم، والإعلام، الثقافة والعمل المجتمعي من خلال عرض بانورامي بصري وسردي يوثق سيرهم ويُبرز دورهم الوطني.


وقال رئيس المنتدى المهندس خلدون عتمة إن الفعالية تسهم في تعزيز الوعي بتاريخ المحافظة العريق وتحفيز الأجيال الشابة على الاقتداء بنماذج ناجحة قدّمت الكثير للأردن.

 
 
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