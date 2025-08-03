نصف مليون زائر لمهرجان جرش في دورته الـ39

الوكيل الإخباري- سجل مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39 إقبالا جماهيريا واسعا، حيث تجاوز عدد زواره حاجز النصف مليون زائر.

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وقال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، إن هذا الرقم يعكس المكانة المتميزة التي بات يحظى بها المهرجان على المستويين المحلي والعربي بوصفه منصة ثقافية وفنية وسياحية رائدة، مشيرا الى أن تنوع البرنامج الفني والثقافي أسهم بشكل كبير في استقطاب جمهور واسع من مختلف الفئات.