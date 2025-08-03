نصف مليون زائر لمهرجان جرش في دورته الـ39

وقال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، إن هذا الرقم يعكس المكانة المتميزة التي بات يحظى بها المهرجان على المستويين المحلي والعربي بوصفه منصة ثقافية وفنية وسياحية رائدة، مشيرا الى أن تنوع البرنامج الفني والثقافي أسهم بشكل كبير في استقطاب جمهور واسع من مختلف الفئات.
وأشاد بالتنظيم المحكم والتعاون المثمر مع الجهات الشريكة "محافظة جرش والبلدية والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام"، معتبرا أن هذا التكامل ساهم في إنجاح الحدث على جميع المستويات.
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