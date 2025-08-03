سفارة جورجيا تعبر عن تقديرها للأردن في إنجاح فعاليات الباليه الجورجي بجرش

الوكيل الإخباري- عبرت سفارة جورجيا عن شكرها وتقديرها للأردن، ممثلا بوزارة الثقافة الأردنية واللجنة العليا المنظمة لمهرجان جرش للثقافة والفنون وسلطة إقليم البتراء، على دورهم الكبير في إنجاح فعاليات الباليه الجورجي في المملكة.

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