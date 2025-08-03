سفارة جورجيا تعبر عن تقديرها للأردن في إنجاح فعاليات الباليه الجورجي بجرش

وقالت في بيان اليوم الأحد، إن فرقة الباليه الوطنية الجورجية "ميتيخي" قدمت عرضا ضمن فعاليات مهرجان جرش في دورته الـ39، لتضفي طابعا عالميا على أحد أبرز المهرجانات الثقافية في المنطقة الذي يجمع نخبة الفنانين العرب والعالميين في أجواء فنية استثنائية ويعزز مكانة الأردن كمركز حضاري وفني رائد.
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