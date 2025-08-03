الأحد 2025-08-03 02:57 م
 

سفارة جورجيا تعبر عن تقديرها للأردن في إنجاح فعاليات الباليه الجورجي بجرش

فعاليات الباليه الجورجي بجرش
فعاليات الباليه الجورجي بجرش
 
الأحد، 03-08-2025 02:00 م

الوكيل الإخباري-    عبرت سفارة جورجيا عن شكرها وتقديرها للأردن، ممثلا بوزارة الثقافة الأردنية واللجنة العليا المنظمة لمهرجان جرش للثقافة والفنون وسلطة إقليم البتراء، على دورهم الكبير في إنجاح فعاليات الباليه الجورجي في المملكة.

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وقالت في بيان اليوم الأحد، إن فرقة الباليه الوطنية الجورجية "ميتيخي" قدمت عرضا ضمن فعاليات مهرجان جرش في دورته الـ39، لتضفي طابعا عالميا على أحد أبرز المهرجانات الثقافية في المنطقة الذي يجمع نخبة الفنانين العرب والعالميين في أجواء فنية استثنائية ويعزز مكانة الأردن كمركز حضاري وفني رائد.

 
 
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