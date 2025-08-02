ملتقى يوصي بتأسيس "اتحاد المختبرات السردية" وإطلاق جائزة سنوية

الوكيل الإخباري- أوصى المشاركون في ملتقى "تحولات السرد العربي في العصر الرقمي" بتأسيس "اتحاد المختبرات السردية العربية"، كإطار يعنى بمتابعة التحولات الجارية في الحقل السردي العربي، وإطلاق جائزة سنوية باسم الملتقى تمنح لأحد الكتاب العرب، إضافة إلى تأسيس موقع إلكتروني خاص بالملتقى، ونشر أعماله ورقيا وإلكترونيا.

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جاء ذلك خلال البيان الختامي للملتقى الذي تلاه نائب رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الدكتور رياض ياسين، اليوم السبت، في مقر الرابطة بعمان، مؤكدا أهمية توسيع مشاركة الباحثين العرب بدورات الملتقى المقبلة، وتوثيق النتاج السردي العربي بمبادرات نوعية تعكس التحولات الجارية في العصر الرقمي.