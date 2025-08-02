ملتقى يوصي بتأسيس "اتحاد المختبرات السردية" وإطلاق جائزة سنوية

جاء ذلك خلال البيان الختامي للملتقى الذي تلاه نائب رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الدكتور رياض ياسين، اليوم السبت، في مقر الرابطة بعمان، مؤكدا أهمية توسيع مشاركة الباحثين العرب بدورات الملتقى المقبلة، وتوثيق النتاج السردي العربي بمبادرات نوعية تعكس التحولات الجارية في العصر الرقمي.
وأعرب المشاركون عن تقديرهم العميق لدور رابطة الكتاب الأردنيين وإدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، مثمنين دعمهما المتواصل للمشهد الثقافي العربي، وتعزيز الحوار النقدي حول الظواهر الأدبية المعاصرة.
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