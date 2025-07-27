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أمسية شعرية في اربد ضمن فعاليات مهرجان جرش

مهرجان جرش
مهرجان جرش
 
الأحد، 27-07-2025 12:02 م

الوكيل الإخباري-    ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ" 39 " التي تأتي تحت شعار "هنا الأردن ومجده مستمر" بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين فرع اربد، نظمت في بيت عرار الثقافي مساء أمس السبت، أمسية شعرية بمشاركة نخبة من شعراء الأردن وعدد من شعراء الدول العربية وسط حضور جماهيري كبير.

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وخلال الأمسية التي قدمتها الدكتورة ليندا عبيد، وشارك فيها كل من الشاعر الدكتور عبد الله عيسى من فلسطين وعبد الله العريمي من سلطنة عُمان ومدير مديرية ثقافة اربد الدكتور سلطان الزغول وعبد الكريم أبو الشيح وأحمد الكناني من الأردن، ألقى الشعراء مجموعة قصائد تنوعت في مضامينها وأشكالها الفنية ولاقت تفاعلاً واسعاً واستحساناً من قبل الجمهور الحضور.

 
 
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