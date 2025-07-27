أمسية شعرية في اربد ضمن فعاليات مهرجان جرش

وخلال الأمسية التي قدمتها الدكتورة ليندا عبيد، وشارك فيها كل من الشاعر الدكتور عبد الله عيسى من فلسطين وعبد الله العريمي من سلطنة عُمان ومدير مديرية ثقافة اربد الدكتور سلطان الزغول وعبد الكريم أبو الشيح وأحمد الكناني من الأردن، ألقى الشعراء مجموعة قصائد تنوعت في مضامينها وأشكالها الفنية ولاقت تفاعلاً واسعاً واستحساناً من قبل الجمهور الحضور.
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