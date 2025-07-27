أمسية شعرية في اربد ضمن فعاليات مهرجان جرش

الوكيل الإخباري- ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ" 39 " التي تأتي تحت شعار "هنا الأردن ومجده مستمر" بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين فرع اربد، نظمت في بيت عرار الثقافي مساء أمس السبت، أمسية شعرية بمشاركة نخبة من شعراء الأردن وعدد من شعراء الدول العربية وسط حضور جماهيري كبير.

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