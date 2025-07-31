أمسية في بيت الشعر تجمع شعراء أردنيين وعربا ضمن مهرجان جرش

وشارك في الأمسية التي أُقيمت في مقرّ الرابطة، الشاعرة الجزائرية رحمة الله أوريسي، واللبناني مهدي منصور، ومن الأردن الدكتور أنور الشعر، وعلي النوباني، وياسر أبو طعمة، فيما تنوّعت قصائدهم بين الغزلية والوطنية والقومية.
وقدّمت أوريسي قصيدة غزلية من الشعر العمودي، فيما ألقى الشاعر اللبناني مهدي منصور نصًا عاطفيًا لاقى إعجاب الحضور.
وقرأ أنور الشعر قصيدتين، الأولى بعنوان "عرين كنعان"، تناولت عروبة فلسطين الممتدة منذ آلاف السنين، والثانية بعنوان "مرايا"، تحدّثت عن نضال غزة ومقاومتها، وجاءت بأربعة مقاطع من شعر الشطرين، نُظمت كل واحدة منها على بحر ووزن مختلف.
وألقى النوباني قصيدة بعنوان "مزمار الشيطان"، تناول فيها البُعد الديني للنص، مستحضراً رمزية الغناء والموسيقى، التي تحرف الشخص عن جادة الصواب، وتدعوه إلى الفتنة والانشغال عن القيم الروحية.
بدوره، قدّم أبو طعمة قصيدة بعنوان "يا قدس"، استعرض فيها أبرز محطات المدينة عبر التاريخ، مستنهضًا صلاح الدين الأيوبي لتحريرها من الاحتلال.
وفي ختام الأمسية التي أدارها عضو رابطة الكتّاب الأردنيين الدكتور حسام العموري، تسلم الشعراء المشاركون شهادات التقدير من إدارة المهرجان، لإثرائهم المشهد الثقافي.
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