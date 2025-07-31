أمسيتان فنيتان أردنيتان على "الشمالي" ولبنانية على "الجنوبي" ضمن "جرش 39"

الوكيل الإخباري- شهد مسرحا "الشمالي" و"الجنوبي"، مساء أمس الأربعاء في المدينة الأثرية بجرش، أمسيتين فنيتين أردنية ولبنانية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ39 التي تأتي تحت شعار "هنا الأردن..ومجده مستمر".

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وقدمت فرقة نايا النسائية التي استهلت الجزء الأول من فعاليات المسرح الشمالي باقة من الأغاني التي تنهل من الموروث الغنائي الشعبي الأردني والفلسطيني وبلاد الشام، بدأتها بأغنية "ياحبيب الدار" لتتبعها بـ"صبوا القهوة" و"نزلن على البستان" وسط تفاعل الجمهور.



وواصلت "نايا" صولاتها الفنية بباقة من الموروثات الغنائية الشعبية بأسلوب عصري، ومنها "ما أحلى الدار والديرة" و"رف الحمام" و"ضمة ورد" لتتابع فعاليتها التي شاركها الجمهور الغناء في بعض مفاصلها، بـ "جفرا" و"يا زريف الطول" لتختتم بـ"الدلعونا".



وفي الجزء الثاني من الفعاليات، شارك الفنانون الأردنيون هيثم عامر ويزن الصباغ ومحمود سلطان تباعًا، بتقديم فقرات غنائية نهلت من الموروث الغنائي الشعبي الأردني وباقة من الأغاني العربية الكلاسيكية والحديثة لمطربين عرب معاصرين.



وغنى الفنان عامر مجموعة من الأغاني ومنها عامر "جنة جنة" والأغنية الوطنية "بكتب اسمك يا بلادي"، فيما قدم الفنان الصباغ "علي جرى" و"ما وعدتك بنجوم الليل".



واختتم فعاليات الشمالي الفنان سلطان الذي قدم باقة من الأغاني ومنها "يا شوقي".



المسرح الجنوبي الذي شهد مشاركة الفنانين اللبنانيين جوزيف عطية وملحم زين تباعًا، تفاعل جمهوره بشكل كبير مع النغم والمفردة الغنائية لكلا الفنانين.



الفنان عطية، استهل فقرته الغنائية بأغنية المطربة الكبيرة فيروز "كيفك انت" من الحان نجلها الفنان الراحل حديثا زياد الرحباني الذي استذكره بعبارات مؤثرة.



كما قدم باقة من الأغاني ومنها؛ "يا كل الدني ع هالليلة اشهدي" و"ع العين موليتين" و"علّي الكوفية" و"ياسعد" ليختتم وصلاته بأغنيتي "راجع يتعمر لبنان" للفنان زكي ناصيف، و"نسم علينا الهوا" للفنانة فيروز.



بدوره، استهل الفنان زين فقراته بأغنية "نامي يا حياتي" وتبعها بـ"غيبي يا شمس غيبي" ليعبر بعد ذلك عن شوقه للمهرجان بعد عودته للمشاركة.