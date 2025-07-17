إدارة مهرجان جرش تولي "المونودراما" اهتماما خاصا كأحد أشكال التعبير المسرحي الرفيع

الوكيل الإخباري- ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته التاسعة والثلاثين، ينطلق برنامج "المونودراما المسرحي" بعرض افتتاحي مميز بعنوان "المحطة الأخيرة"، تؤديه الفنانة القديرة عبير عيسى، وهو من تأليف وإخراج حكيم حرب.



ويجسد هذا البرنامج اهتمام إدارة المهرجان بالمسرح كفن يحمل رسالة فكرية وإنسانية، تُعبر عن قضايا الوطن والهوية والإنسان، وتفتح أبواب الحوار والتأمل والانفتاح على ثقافات الشعوب الأخرى.

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