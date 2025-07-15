إعلان أسماء المشاركين في "بشاير جرش" للمواهب الشابة بنسخته 12

الوكيل الإخباري- عبر المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي عن ارتياحه الكبير لما وصل إليه برنامج بشاير جرش للمواهب الشابة في نسخته 12، مؤكدا على دوره الأصيل كمنجم خصب يمدّ الساحة الثقافية والفنية بمبدعين حقيقيين من خلال الكشف عن مواهبهم وتقديمها للمجتمع لدعمها ورعايتها.

اضافة اعلان



وأضاف سماوي خلال الإعلان عن أسماء الشباب المشاركين في النسخة 12 للبرنامج، بعد سلسلة من عمليات البحث والتنقيب والتقييم أشرف عليها مختصون كل في حقله الإبداعي، أن المهرجان لم يتوانَ عن دعم الشباب، وسيوفر لهم ظهوراً متميزاً ولافتا.



وأشار سماوي إلى أن كافة فعاليات البرنامج ستكون على مسارح وقاعات عرض مركز الحسين الثقافي للفترة من 24 تموز ولمدة ثلاثة أيام.



وبدوره قال مدير البرنامج الأديب الإعلامي رمزي الغزوي إن البرنامج لا يصنع شاعرا أو كاتبا أو فنانا بل يكمن دوره في البحث والتنقيب عن المواهب الحقيقية الاصيلة والتأشير إليها، وتوفير منصة لإطلاقها وإبرازها؛ لتأخذ حقها في الرعاية والعناية والدخول في خدمة الحياة.



وأضاف الغزوي أنه سعيد لتزايد أعداد المتقدمين للمشاركة في البرنامج عاما إثر عام مبيناً أن البرنامج الذي انطلق في عام 2012 يُعنى بالشعر، القصة، الفن التشكيلي، والخط العربي، والنحت، مثنيا على دعم وتشجيع اللجنة العليا والإدارة التنفيذية للمهرجان والجامعات الحكومية والخاصة، والأدباء والفنانين الذين زكّوا أسماء مبدعين للمشاركة.



وسيشارك في حقل الشعر كل من، مالك أحمد مناصرة، عبد الرحمن يوسف، زهير عبدالغني السنجاري، علا صبحي يعقوب، وجد فنطول العون، أحمد خليل الكناني، سماح علايا الخصاونة، أريج محمود عبد، حمزة تمام النيفاوي.



وفي حقل القصة القصيرة، مصطفى واصف العقيلي، لين "محمّد عمّار" القوادري، إبراهيم محمد المصري، مالك صالح الحديدي، أدهم حسن البوريني، منال محمود العبادي، كريستين عبد الحليم أبو السعود، سارة لؤي المومني، إيمان محمد قاسميه، تسنيم محمود عطية، سالي عماد صالح.



وفي حقل النحت، حمزه محمد أبو فاره، علياء أنور رشيد، تسنيم " محمد جواد " ادعيس، زينة سمير باكير، بيسان أحمد هلال، إبراهيم أحمد المصري، زين منذر عصفور، راما أحمد أبو فودة، يارا حسني الهباهبه.



وفي حقل الفن التشكيلي، هيام خروب، اعتدال سامر أبو سنينة، أحمد عبدالله حماد، صالح محمد الشامي، محمود عصام شاهين، رزان ياسر العسلي، مايا محمد الملاك، لين بلال الحياري، ضحى خليل قويدر، تالا عارف التميمي، شهد هشام المعايطة، نيبال أيمن العدوان، سارة محمد الطالب، إيناس علي الشرفات، آمال أحمد القواسمي، ريان أحمد هلالات، أنوار يحيى المحمد، فاطمة كمال الدين أبو حلاوة، تالة كمال الدين أبو حلاوة، إيمان محمد العنسي، فاطمة خليل عويضة، غاده محمد أبو ريا، جيهان خضر أبو دلال، نغم حسن عسيلة، هدى توفيق، ناديا الخطيب، ابتهال سعود، لين أسامة عبد القادر، ياسمين عبدالله أبو زيد، إيمان خالد السعودي، إسراء خالد السعودي، عبد العزيز محمد الحمصي، كفاية عوجان، آلاء جميل المحادين، سلين علي الضمور، هاله المصري، آلاء جميل المحادين، نوال عقلات، علاء وليد القريني، آية فخر خليفات، شروق محمد نـصيف، ريتال أيمن العدوان، ملك خليل سيد،

ملك رأفت، أمل زهير أحمد، مها الذويب، رشا صدقي، أمل سامي، دانا حرباوي، ربى أبوحجه، راما زياد، بيان معاوية، أسماء الخصبه، إيمان صوالحي، بدر الحاج، بانه مراد سعيد، سلينا عمر محمود، زين أبو قمر، رنا كمال شلبي، صباح عبدالرزاق الحاج.



وفي حقل الخط العربي، رغد سليمان الحاج، نسرين أبو السمن، أحمد معوّض، سارة مراد سعيد، سلمى محمود عبد الجبار، سِهان غانم، غيداء باسل شويات، محمد عيسى البشايرة، مريم بني عيسى، میرفت حویل، میسر الصبيحات، أنس محمد مخلوف.