الخميس 2025-07-17 09:38 م
 

"الأخرس" على المسرح الشمالي… صوت الجيل في مهرجان جرش 2025

ل
أرشيفية
 
الخميس، 17-07-2025 08:40 م

الوكيل الإخباري- ضمن أمسيات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، يطلّ الفنان المبدع "الأخرس" على جمهوره من المسرح الشمالي يوم 31 يوليو في تمام الساعة 9:00 مساءً، ليقدم عرضاً فنياً يعكس الحرية الإبداعية في الكلمات واللحن والغناء.

اضافة اعلان


بصوت يحمل هموم جيلٍ كامل، وينبض بالحب، الهوية، والأمل، يشارك "الأخرس" جمهوره لحظات فنية صادقة تمسّ القلب وتعبّر عن الواقع بكل جماله وتحدياته. أمسية استثنائية لكل من يؤمن بأن الفن رسالة وصوت لا يُكمّم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

مهرجان جرش إدارة مهرجان جرش تولي "المونودراما" اهتماما خاصا كأحد أشكال التعبير المسرحي الرفيع

ا

مهرجان جرش مهرجان جرش يحذر من جهات غير رسمية تبيع التذاكر

ل

أخبار محلية نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة التربية لشؤون التعليم المهني والتقني

ا

أخبار محلية بيان من وزراء خارجية الأردن و10 دول يؤكد دعم أمن سوريا ورفض التدخلات الخارجية

تعبيرية

خاص بالوكيل طفل بعمر ٤ سنوات متهم بالتسبب بالقتل في عمان - تفاصيل ترويها الأم

ا

أخبار محلية وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

ل

مهرجان جرش "الأخرس" على المسرح الشمالي… صوت الجيل في مهرجان جرش 2025

ل

مهرجان جرش "الفرعي" يشعل المسرح الشمالي في جرش 2025 بأمسية لا تُفوّت



 
 





الأكثر مشاهدة