"الأخرس" على المسرح الشمالي… صوت الجيل في مهرجان جرش 2025

الوكيل الإخباري- ضمن أمسيات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، يطلّ الفنان المبدع "الأخرس" على جمهوره من المسرح الشمالي يوم 31 يوليو في تمام الساعة 9:00 مساءً، ليقدم عرضاً فنياً يعكس الحرية الإبداعية في الكلمات واللحن والغناء.

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