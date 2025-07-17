"الأخرس" على المسرح الشمالي… صوت الجيل في مهرجان جرش 2025

بصوت يحمل هموم جيلٍ كامل، وينبض بالحب، الهوية، والأمل، يشارك "الأخرس" جمهوره لحظات فنية صادقة تمسّ القلب وتعبّر عن الواقع بكل جماله وتحدياته. أمسية استثنائية لكل من يؤمن بأن الفن رسالة وصوت لا يُكمّم.
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