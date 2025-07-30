الأردن ومصر والبحرين في أمسية شعرية من أمسيات "جرش" في رابطة الكتاب

الوكيل الإخباري- شهد بيت الشعر العربي في رابطة الكتاب الأردنيين بجبل اللويبدة مساء الثلاثاء أمسية شعرية من أمسيات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته ال 39.

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وشارك في الأمسية التي جمعت أصواتًا شعريةً من الأردن ومصر والبحرين، في لقاءٍ ثقافي عزز من جسور التواصل الأدبي، وأقيمت ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للمهرجان من الأردن: الدكتور هشام القواسمة، جميل أبو صبيح، ورولا نصراوين، ومن مصر الشاعر محمد المتيم، ومن البحرين الشاعرة سوسن دهنيم.



استهلت الأمسية القاصة اعتماد سرسك التي قدمت الأمسية بالترحيب بالحضور في رابطة الكتاب الأردنيين، ثم قدم عمر سرسك نشيد "موطني"، ومقاطع من "لأجلك يا مدينة الصلاة"، و"وطني"، و"إني اخترتك يا وطني"، برفقة وسام فراج ومحمد ريالات، على العود والإيقاع تفاعل معها الحضور.



بعد ذلك، قرأ الشاعر المصري محمد المتيم، ضيف المهرجان، بعد أن شكر الأردن، والمهرجان بكلمات قليلة قصيدة "جسد أم حطاب" التي عبرت عن ذاتية.. تبعها بقصيدة "الغزال ذو القميص الأحمر" المهداة إلى صديق صعيدي غرق في ليلة عيد ميلاده.



يصف الشاعر المتيم في أبياتها حال الصديق وحكاياته معه، في صورة شعرية حزينة، معبرًا عن عدم تصديقه لرحيله وعدم تقبله لفكرة الرحيل، واختتم بقراءة قصيدة "خبر الريش".



تلته الشاعرة البحرينية سوسن دهنيم، التي قرأت قصيدة "يا أرض يعقوب"، وقصيدة "على وشك الوصول"، بالإضافة إلى نصوص قصيرة بعنوان "الله معنا"، وصفت فيها معاناة أهالي غزة وقوائم الشهداء- كما ورد في قصيدتها- التي تكتب على عجل، ثم قصيدة بعنوان "قصائد واهمة".



وقرأ الدكتور هشام القواسمة قصيدة "مطر يذوب"، وقصيدة "إلى الجنوب" التي تعكس انتماء الشاعر لهذا المكان ومحبته له، بالإضافة إلى قصيدة "في الصباح".



وقرأت الشاعرة رولا نصراوين قصيدة "بلاد العرب أكفاني"، من ديوان معد للنشر قريبًا، وتنتقد القصيدة بسخرية الواقع المعاش من خلال أبياتها. كما قرأت قصيدة "أبناء القاتل" التي صورت من خلال أبياتها الإثم الذي يتحمله القاتل.



واختتم الأمسية الشاعر جميل أبو صبيح الذي قرأ نصوص "الشمس"، و"الأحلام" التي تعبر عن هموم الشاعر الذاتية بلغة مكثفة تتشابك معها صور الطبيعة وتتشكل بإيقاعاتها، بالإضافة إلى نص "لست أبكي" الذي يصور معاناة الفلسطيني مع المحتل.