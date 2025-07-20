الحبيب بيده... من تونس الخضراء إلى عمان

فلا الكلمات توفي مسيرته، ولا الوصف يحيط بأسلوبه؛ إذ تتحدث ألوانه وحدها، وتنطق ضربات فرشاته بما يعجز عنه الحبر والورق.
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