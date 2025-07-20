الحبيب بيده... من تونس الخضراء إلى عمان

الوكيل الإخباري- في تجربة تشكيلية غنية امتدت عبر عقود، يشارك الفنان التونسي الحبيب بيده في معرض الفن التشكيلي ضمن فعاليات مهرجان جرش، حاملا معه إرثا بصريا نابضا بالهوية والتجدد.

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