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الحبيب بيده... من تونس الخضراء إلى عمان

الحبيب بيده... من تونس الخضراء إلى عمان
الحبيب بيده... من تونس الخضراء إلى عمان
 
الأحد، 20-07-2025 01:34 م

الوكيل الإخباري-   في تجربة تشكيلية غنية امتدت عبر عقود، يشارك الفنان التونسي الحبيب بيده في معرض الفن التشكيلي ضمن فعاليات مهرجان جرش، حاملا معه إرثا بصريا نابضا بالهوية والتجدد.

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فلا الكلمات توفي مسيرته، ولا الوصف يحيط بأسلوبه؛ إذ تتحدث ألوانه وحدها، وتنطق ضربات فرشاته بما يعجز عنه الحبر والورق.

 
 
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