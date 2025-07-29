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الصين تشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون

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جانب من العروض الفنية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 06:42 م

الوكيل الإخباري- نظم المركز الثقافي الصيني في عمان في 24 - 25 تموز الحالي، بالتعاون مع مركز التبادل الثقافي والسياحي بين الصين والدول الأجنبية، سلسلة فعاليات بعنوان "الصين الملونة" في العاصمة عمّان ومحافظة جرش.

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وقال المركز في بيان صحفي مساء الاثنين؛ إنه بحفل افتتاح الدورة الثامنة عشرة من مهرجان المدينة الدولي، الذي أقيم في مركز زها الثقافي بعمّان في 24 تموز، قدمت الفرقة الفنية من جامعة الشعوب الشمالية الصينية، بدعوة من المركز الثقافي الصيني، عرض رقص بعنوان "نداء الأزمنة الغابرة"، بالإضافة إلى عزف ثنائي على آلات "الإرهو" و"البيبا" بعنوان "الرقصة الدوامة".


كما شهد جناح الثقافة والطعام الصيني الخارجي إقبالاً واسعًا من الزوار، حيث شارك الجمهور في أنشطة متنوعة مثل: فن تحضير الشاي، تجربة ارتداء الزي الصيني التقليدي (الهانفو)، فن قص الورق، الخط الصيني، والرماية التقليدية بالسهام.


كما تضمنت الفعالية عرض لوحات ترويجية لمدن سياحية صينية كـ بكين وشنغهاي وشيآن، مما أتاح للزوار التعرف على الإمكانات السياحية في الصين.


وشاركت سفارات 13 دولة معتمدة لدى الأردن في مهرجان المدينة الدولي لهذا العام، حيث عُرضت ثقافات متعددة من مختلف أنحاء العالم.


وفي مساء 25 تموز، أقيم عرض "الصين الملونة" الخاص على مسرح الساحة الرئيسية ضمن فعاليات الدورة الـ 39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون.


وتضمن العرض مجموعة من الفقرات المميزة، مثل العزف على الآلات الموسيقية الشعبية، الأغاني الفلكلورية، والرقصات التقليدية، واستقطب الحفل أكثر من ألف مشاهد.

 
 
gnews

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