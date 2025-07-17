الخميس 2025-07-17 09:38 م
 

"الفرعي" يشعل المسرح الشمالي في جرش 2025 بأمسية لا تُفوّت

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أرشيفية
 
الخميس، 17-07-2025 08:36 م

الوكيل الإخباري- في ليلة مخصصة لعشّاق الموسيقى البديلة والراب العربي النظيف، يقدّم مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025 عرضاً موسيقياً من العيار الثقيل مع الفنان الفلسطيني الشهير "الفرعي" (طارق أبو كويك)، الذي سيعتلي خشبة المسرح الشمالي يوم 1 أغسطس في تمام الساعة 8:00 مساءً.

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بصوته المميز، وكلماته الصادقة، وطاقة الشارع التي ينقلها بكل إحساس، يعد "الفرعي" جمهوره بأمسية لا "بتنحكى" بل "تنعاش"، حيث سيقدم توليفة فريدة من الراب البديل والموسيقى المعاصرة التي تمسّ واقع الشباب وتعكس نبض الشارع العربي. الموعد في جرش… والليلة لكم.

 
 
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