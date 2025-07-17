"الفرعي" يشعل المسرح الشمالي في جرش 2025 بأمسية لا تُفوّت

الوكيل الإخباري- في ليلة مخصصة لعشّاق الموسيقى البديلة والراب العربي النظيف، يقدّم مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025 عرضاً موسيقياً من العيار الثقيل مع الفنان الفلسطيني الشهير "الفرعي" (طارق أبو كويك)، الذي سيعتلي خشبة المسرح الشمالي يوم 1 أغسطس في تمام الساعة 8:00 مساءً.

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