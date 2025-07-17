"الفرعي" يشعل المسرح الشمالي في جرش 2025 بأمسية لا تُفوّت

بصوته المميز، وكلماته الصادقة، وطاقة الشارع التي ينقلها بكل إحساس، يعد "الفرعي" جمهوره بأمسية لا "بتنحكى" بل "تنعاش"، حيث سيقدم توليفة فريدة من الراب البديل والموسيقى المعاصرة التي تمسّ واقع الشباب وتعكس نبض الشارع العربي. الموعد في جرش… والليلة لكم.
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