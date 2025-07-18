الجمعة 2025-07-18 10:43 م
 

"النهر لن يفصلني عنك".. مونودراما أردنية على المسرح الشمالي في جرش

"النهر لن يفصلني عنك".. مونودراما أردنية على المسرح الشمالي في جرش
"النهر لن يفصلني عنك".. مونودراما أردنية على المسرح الشمالي في جرش
 
الجمعة، 18-07-2025 09:15 م
الوكيل الإخباري- تستعد فرقة نايا النسائية لتقديم العرض المسرحي "النهر لن يفصلني عنك" ضمن فعاليات مهرجان جرش، وذلك مساء الأربعاء 30 تموز 2025 على المسرح الشمالي.اضافة اعلان


العمل يجسد مونودراما أردنية تنبع من عمق الروح، حيث تتحد لغة الجسد مع مشاعر الشجن والحنين والانتماء، في عرض يتخطى الحدود ويعبر بالجمهور نحو الضفة الأخرى من الإحساس.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل شمال المملكة .. تفاصيل

اسطنبول

منوعات جريمة مروعة تهز الشارع التركي وتكشف مفاجأة عن الجاني

الدكتور محمد أحمد الجراروة

أخبار محلية من الرمثا إلى سيدني .. أردني يقود الاستخبارات الأسترالية

تعبيرية

أخبار محلية وزير الزراعة: خطة لرصد ومكافحة حرائق الحراج باستخدام الأقمار الصناعية

"النهر لن يفصلني عنك".. مونودراما أردنية على المسرح الشمالي في جرش

مهرجان جرش "النهر لن يفصلني عنك".. مونودراما أردنية على المسرح الشمالي في جرش

علماء من جامعات عالمية: الأردن يمتلك حلولًا مبتكرة لأزمات المناخ

أخبار محلية علماء من جامعات عالمية: الأردن يمتلك حلولًا مبتكرة لأزمات المناخ

روسيا: حجم التجارة مع أوروبا قد يصل إلى مستوى صفر

أسواق ومال روسيا: حجم التجارة مع أوروبا قد يصل إلى مستوى صفر

"الهجرة الدولية": نزوح نحو 80 ألف شخص من السويداء

عربي ودولي "الهجرة الدولية": نزوح نحو 80 ألف شخص من السويداء



 
 





الأكثر مشاهدة