"النهر لن يفصلني عنك".. مونودراما أردنية على المسرح الشمالي في جرش

09:15 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/738659 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تستعد فرقة نايا النسائية لتقديم العرض المسرحي "النهر لن يفصلني عنك" ضمن فعاليات مهرجان جرش، وذلك مساء الأربعاء 30 تموز 2025 على المسرح الشمالي. اضافة اعلان





العمل يجسد مونودراما أردنية تنبع من عمق الروح، حيث تتحد لغة الجسد مع مشاعر الشجن والحنين والانتماء، في عرض يتخطى الحدود ويعبر بالجمهور نحو الضفة الأخرى من الإحساس.

