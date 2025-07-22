الثلاثاء 2025-07-22 01:19 م
 

انا ” تبع” مهرجان جرش

مهرجان جرش
مهرجان جرش
 
الثلاثاء، 22-07-2025 11:41 ص
الوكيل الإخباري-  طلعت شناعة - أول مرة التقيت فيها الشاعر الكبير محمود درويش في فندق الأردن أو الانتر كونتنناتل كانت بحضوراضافة اعلان

الشاعر سميح القاسم الذي قدمني للشاعر درويش قائلا : 
هذا صديقي الاديب والصحفي طلعت ” حلاوة” قصدي  ” شناعة”. 
فكان رد درويش : انت تبع مهرجان جرش؟ 
قلت : نعم. 
وبذلك منحنى  ” مديحا ” على الاقل.. قرأ ولو مرة ما اكتبه عن مهرجان جرش.. 
ولا اظن أنني ” مضطر” لاظهار محبتي الدائمة لمهرجان جرش الذي اقترب من عامه ال 40 فقد ”
عاصرته ” و” عصرتني” فعالياته منذ البدايات. واتفقت واختلفت مع القائمين عليه وتعرضت لمتاعب
كثيرة ” 3″ محاولات اعتداء وتهديدات ونجوت منها بفضل الله الكريم. ومع ذلك لم اكتب كلمة
واحدة في حياتي ” ضد المهرجان” رغم ” استبعادي.. وأحيانا ابتعادي بمزاجي” عن مهرجان
المهرجانات و أكبرها في المنطقة والوطن العربي. 
ومع انطلاق الدورة 39 غدا، وكما اعتدنا منذ ايام”  الرومان ” تظهر كائنات ولأسباب مختلفة تحاول ”
اختراع ” اساءات والتعرض لفعالياته، تارة باسم ” الأخلاق” وغالبا لأسباب ” انتهازية ” ومصلحية
وانانية. 
و مع ذلك.. 
يمضي المهرجان ضمن  الخطة المرسومة ويفرح الالاف ويبدأ الاستعداد للدورة التالية. 
بالطبع لا ادعي ان كل الفعاليات تمام التمام وكما احلم، فهذا نرجسية لا ارضاها لنفسي لكننا بشَر
ومن الطبيعي ان يعجبني هذا ولا تعجبني تلك الفعالية.. 
عادي.. 
ولكنني ” بحياتي / الجرشية” لم اتدخل في عمل الإدارة واختياراتها واهتمامي بعملي وضمن
المطلوب مني رغم علاقاتي بأغلب مدراء المهرجان. 
وكل عام ومهرجان جرش.. بخير
انا ” تبع” مهرجان جرش … انا ” تبع” مهرجان جرش
 
 
gnews

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