بلدية جرش تكرم فنانين تشكيليين ضمن فعاليات مهرجان جرش

الوكيل الإخباري- كرمت بلدية جرش الكبرى، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون نخبة من الفنانين التشكيليين الذين ساهموا بأعمالهم في إثراء الهوية البصرية للمهرجان.

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وقال رئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين، إن الفن يمثل ركيزة مهمة في التعبير عن الهوية الوطنية، مؤكدًا أن البلدية تضع دعم الفعاليات الفنية والثقافية في مقدمة أولوياتها باعتبارها جزءًا أساسيًا من التنمية المجتمعية والثقافية.



وشارك في حفل التكريم الفنان التشكيلي غسان عياصرة، أحد الوجوه الفنية البارزة في محافظة جرش إلى جانب عدد من الفنانين الذين أثروا المشهد التشكيلي خلال أيام المهرجان.