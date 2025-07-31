الأحد 2025-08-03 02:57 م
 

بلدية جرش تكرم فنانين تشكيليين ضمن فعاليات مهرجان جرش

ل
جانب من التكريم
 
الخميس، 31-07-2025 11:46 م

الوكيل الإخباري- كرمت بلدية جرش الكبرى، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون نخبة من الفنانين التشكيليين الذين ساهموا بأعمالهم في إثراء الهوية البصرية للمهرجان.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين، إن الفن يمثل ركيزة مهمة في التعبير عن الهوية الوطنية، مؤكدًا أن البلدية تضع دعم الفعاليات الفنية والثقافية في مقدمة أولوياتها باعتبارها جزءًا أساسيًا من التنمية المجتمعية والثقافية.


وشارك في حفل التكريم الفنان التشكيلي غسان عياصرة، أحد الوجوه الفنية البارزة في محافظة جرش إلى جانب عدد من الفنانين الذين أثروا المشهد التشكيلي خلال أيام المهرجان.


واشتمل الحفل، عرضًا تراثيًا مميزًا جسد تنوع الأزياء الشعبية الأردنية، حيث عرضت أثواب تقليدية تمثل مختلف مناطق المملكة في مشهد يعكس عمق ارتباط الأردنيين بإرثهم الثقافي والمكاني.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

منة

المرأة والجمال العلاج بالإبر الدقيقة للهالات السوداء: حل فعّال دون جراحة

لااتن

أخبار الشركات صفوة الإسلامي يطلق برنامج "Safwa Future Stars 2025" التدريبي لطلبة الجامعات

المقدم المتقاعد - حمزة أحمد الشوابكة

أخبار محلية جلالة الملك … عندما تقترن الدبلوماسية ببوصلة الأولويات الوطنية

نهغ

فيديو منوع كيف ساهمت الدهون في إنقاذ حياتها

ة ى

فيديو منوع فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل

البترا

أخبار محلية بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

طكمنتال

فيديو منوع عريس يُثير الجدل بتصرفاته مع عروسته في يوم زفافهم 😳!

نهة

فيديو منوع شاب يشارك تكاليف حفل زفافه: كلفني الزواج أكثر من 400 ألف ريال



 
 





الأكثر مشاهدة