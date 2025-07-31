بلدية جرش تكرم فنانين تشكيليين ضمن فعاليات مهرجان جرش

وقال رئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين، إن الفن يمثل ركيزة مهمة في التعبير عن الهوية الوطنية، مؤكدًا أن البلدية تضع دعم الفعاليات الفنية والثقافية في مقدمة أولوياتها باعتبارها جزءًا أساسيًا من التنمية المجتمعية والثقافية.
وشارك في حفل التكريم الفنان التشكيلي غسان عياصرة، أحد الوجوه الفنية البارزة في محافظة جرش إلى جانب عدد من الفنانين الذين أثروا المشهد التشكيلي خلال أيام المهرجان.
واشتمل الحفل، عرضًا تراثيًا مميزًا جسد تنوع الأزياء الشعبية الأردنية، حيث عرضت أثواب تقليدية تمثل مختلف مناطق المملكة في مشهد يعكس عمق ارتباط الأردنيين بإرثهم الثقافي والمكاني.
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