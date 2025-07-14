بليغ حمدي حاضر في جرش 39

الوكيل الإخباري- بقلم المخرج محمد خابور - لأوّل مرة، سأرى ميادة الحنّاوي على المسرح.

لكنها ليست مجرّد حفلة، ولا ميادة مجرّد فنانة تصعد لتُغنّي فقط.

إنها ذاكرة حيّة تتجسّد أمامنا…

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