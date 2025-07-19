تعالوا وشوفوا جناح السفارات !

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الوكيل الإخباري- زورونا واستمتعوا برحلة ثقافية لا تنسى اضافة اعلان





عيشوا أجواء العالم وتعرفوا على ثقافات الشعوب في مكان واحد!

مشاركة مميزة من دولة كوريا الجنوبية

استمتعوا بتجربة فريدة تتضمن:

تذوق ألذ المنتجات الكورية من طعام ومشروبات

اكتشفوا علامة مستحضرات التجميل الكورية الشهيرة IUNIK

استعرضوا أنماط الحياة الكورية الجنوبية الحديثة عبر شاشات عرض تفاعلية

وعيشوا الأجواء التقليدية من خلال فعاليات الألعاب الشعبية

لا تفوتوا فرصة كتابة اسمكم باللغة الكورية الجنوبية بأسلوب جميل ومميز!