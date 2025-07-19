السبت 2025-07-19 08:50 م
 

تعالوا وشوفوا جناح السفارات !

تعالوا وشوفوا جناح السفارات !
مشاركة مميزة من دولة كوريا الجنوبية
 
السبت، 19-07-2025 06:53 م
الوكيل الإخباري-   زورونا واستمتعوا برحلة ثقافية لا تنسى اضافة اعلان


عيشوا أجواء العالم وتعرفوا على ثقافات الشعوب في مكان واحد!
مشاركة مميزة من دولة كوريا الجنوبية 
استمتعوا بتجربة فريدة تتضمن:
تذوق ألذ المنتجات الكورية من طعام ومشروبات 
اكتشفوا علامة مستحضرات التجميل الكورية الشهيرة IUNIK
استعرضوا أنماط الحياة الكورية الجنوبية الحديثة عبر شاشات عرض تفاعلية
وعيشوا الأجواء التقليدية من خلال فعاليات الألعاب الشعبية
لا تفوتوا فرصة كتابة اسمكم باللغة الكورية الجنوبية بأسلوب جميل ومميز!
 
 
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