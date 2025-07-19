تعالوا وشوفوا جناح السفارات !

عيشوا أجواء العالم وتعرفوا على ثقافات الشعوب في مكان واحد!
مشاركة مميزة من دولة كوريا الجنوبية
استمتعوا بتجربة فريدة تتضمن:
تذوق ألذ المنتجات الكورية من طعام ومشروبات
اكتشفوا علامة مستحضرات التجميل الكورية الشهيرة IUNIK
استعرضوا أنماط الحياة الكورية الجنوبية الحديثة عبر شاشات عرض تفاعلية
وعيشوا الأجواء التقليدية من خلال فعاليات الألعاب الشعبية
لا تفوتوا فرصة كتابة اسمكم باللغة الكورية الجنوبية بأسلوب جميل ومميز!
-
أخبار متعلقة
-
زورونا في جناح السفارات وتعرفوا على التنوع الثقافي العربي والعالمي!
-
جرش : الفن والثقافة ترسم صورة مشرقة للوطن
-
"النهر لن يفصلني عنك".. مونودراما أردنية على المسرح الشمالي في جرش
-
ديانا كرزون تشعل المسرح الجنوبي في جرش 2025 بصوت الوطن
-
محمد حماقي يلتقي جمهوره في جرش 2025 بعد غياب 10 سنوات
-
في مهرجان جرش 2025: "مونودراما 970"... صوت واحد يروي حكاية ملايين
-
مهرجان جرش .. (هنا الأردن ومجده مستمر)
-
إدارة مهرجان جرش تولي "المونودراما" اهتماما خاصا كأحد أشكال التعبير المسرحي الرفيع