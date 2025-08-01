تواصل فعاليات مسارح "الشمالي" و"أرتيمس" و"المصلبة" في اليوم التاسع من "جرش39"

الوكيل الإخباري- تواصلت، مساء أمس الخميس، فعاليات مسرحي الشمالي و"أرتيمس" في مدينة جرش الأثرية ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الــ39 تحت شعار "هنا الأردن..ومجده مستمر" في يومه التاسع.

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فعلى المسرح الشمالي وبحفله الأول، قدمت الفنانة القادمة من فلسطين نويل خرمان باقة من أغانيها استهلتها بأغنية "بين التراب" لتتبعها بأغنية "حيفا".



كما قدمت مجموعة من الأغاني ومنها "أنا قلبي دليلي" و"ممنولك" لتواصل مع أغاني تنهل من الموروث الفلسطيني ومنها "يا ظرف الطول" و"يا طير الطاير يا رايح على الديرة" و"لولح بالكوفية وعلي".



كما غنت وسط تفاعل الجمهور، من الموروث الأردني "ع العين موليتين" و"وين ع رام الله"، لتختتم حفلها الغنائي بأغنية "آن الأوان".



وفي الحفل الثاني من فعاليات "الشمالي" قدم الفنان الأردني الشاب "الأخرس" مجموعة من الأغاني بأسلوب حداثي استهلها بأغنية "من اليوم"، ليواصل بعدها بعدد من الأغاني ومنها "سكابا".



كما قدم أغنية "لساتك حبيبي" ليختم حفله بعدها بأغنية "آخر خريف".



أما مسرح "أرتيمس" الذي أتاح الفرصة لفرق الجامعات الأردنية الشبابية لتقديم إبداعاتها، أقيم حفلان موسيقيان قدمتهما تباعًا فرقتا كورال جامعة الزيتونة وكورال جامعة عمان الأهلية.



واستهلت الحفل الثاني فرقة كورال جامعة الزيتونة بباقة من الأغنيات الوطنية والطربية التي لاقت استحسان الجمهور، لتتبعها فرقة كورال جامعة عمان الأهلية بأداء غنائي متنوع.



أما مسرح "المصلبة" فشهد عروضًا فنية تراثية مميزة، حيث قدمت فرقة جمعية منتدى مأدبا لإحياء التراث والتي تأسست عام 2010، لوحات فلكلورية من الدبكات والهجيني والدحية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.



كما قدم الفنانون أردنيون يزن الشرع، ومحمد قوقزه، ونضال الحامد، وإبراهيم الرشدان، باقات من الأغاني الوطنية والتراثية، على المسرح ذاته.