جرش يحتضن الإبداع في أمسية موسيقية فريدة من نوعها

وتُحيي هذه الليلة فرقة "أوكتاف"، التي تمثل روح الإبداع الأردني، بتقديم عرض موسيقي غني ومتنوع يعكس تمازج الثقافات ويأخذ الحضور في رحلة صوتية لا تُنسى.
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