الخميس 2025-07-17 09:38 م
 

جرش يحتضن الإبداع في أمسية موسيقية فريدة من نوعها

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أرشيفية
 
الخميس، 17-07-2025 08:33 م

الوكيل الإخباري- ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، يدعوكم المهرجان لحضور أمسية موسيقية استثنائية تجمع بين سحر الأنغام العربية ولمسات التأثيرات الغربية، بأسلوب عصري يأسر الأذان والقلوب.

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الأمسية ستُقام يوم 25 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءً على المسرح الشمالي، أحد أبرز معالم المهرجان التاريخية.


وتُحيي هذه الليلة فرقة "أوكتاف"، التي تمثل روح الإبداع الأردني، بتقديم عرض موسيقي غني ومتنوع يعكس تمازج الثقافات ويأخذ الحضور في رحلة صوتية لا تُنسى.

 

سهرة لا تُفوّت لعشاق الفن والموسيقى، ضمن أجواء جرش الساحرة التي تجمع بين عبق التاريخ ونبض المعاصرة.

 
 
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