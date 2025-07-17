جرش يحتضن الإبداع في أمسية موسيقية فريدة من نوعها

الوكيل الإخباري- ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، يدعوكم المهرجان لحضور أمسية موسيقية استثنائية تجمع بين سحر الأنغام العربية ولمسات التأثيرات الغربية، بأسلوب عصري يأسر الأذان والقلوب.

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الأمسية ستُقام يوم 25 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءً على المسرح الشمالي، أحد أبرز معالم المهرجان التاريخية.



وتُحيي هذه الليلة فرقة "أوكتاف"، التي تمثل روح الإبداع الأردني، بتقديم عرض موسيقي غني ومتنوع يعكس تمازج الثقافات ويأخذ الحضور في رحلة صوتية لا تُنسى.