جوزيف عطية يُشعل ليالي جرش .. صوت بيروت يصدح في سماء الأردن

الساعة التاسعة مساءً من ليلة الأربعاء 30/07/2025 ، سيكون جمهور جرش على موعد مع رحلة فنية من أغاني عطية التي أحبها الجمهور وتربّع بها على قلوب محبيه في الوطن العربي. من "لا تروحي" إلى "حب ومكتر"، ومن "لو غمرني حدا" إلى "ألف مرّة"، يغني جوزيف للحب والشوق، للفرح واللهفة، وللناس الذين يحبون أن يعيشوا اللحظة بصخبها ودفئها.
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