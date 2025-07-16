جوزيف عطية يُشعل ليالي جرش .. صوت بيروت يصدح في سماء الأردن

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الوكيل الإخباري- في ليلة استثنائية من ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون، يطل النجم اللبناني جوزيف عطية على خشبة المسرح الجنوبي، ليُلهب الأجواء بصوته الدافئ وإحساسه العالي، في حفل يُنتظر أن يجمع بين الطرب والموسيقى النابضة ومشاعر الحب والفرح. اضافة اعلان





الساعة التاسعة مساءً من ليلة الأربعاء 30/07/2025 ، سيكون جمهور جرش على موعد مع رحلة فنية من أغاني عطية التي أحبها الجمهور وتربّع بها على قلوب محبيه في الوطن العربي. من "لا تروحي" إلى "حب ومكتر"، ومن "لو غمرني حدا" إلى "ألف مرّة"، يغني جوزيف للحب والشوق، للفرح واللهفة، وللناس الذين يحبون أن يعيشوا اللحظة بصخبها ودفئها.



