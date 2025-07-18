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ديانا كرزون تشعل المسرح الجنوبي في جرش 2025 بصوت الوطن

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أرشيفية
 
الجمعة، 18-07-2025 04:21 م

الوكيل الإخباري- تستعد النجمة الأردنية ديانا كرزون لإحياء ليلة طربية مميزة ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، وذلك في 26 يوليو على المسرح الجنوبي، عند الساعة التاسعة مساءً.

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جمهور جرش سيكون على موعد مع صوت قوي وحضور ملوكي يُعيد للذاكرة أجمل الأغاني التي لامست القلوب.


ديانا، التي طالما حملت صوت الأردن إلى المسارح العربية، تعود هذا العام لتحتفل بالوطن وجمهوره، وتقدّم سهرة موسيقية بعنوان العاطفة والانتماء.

 

ومن المنتظر أن تشهد الأمسية حضوراً واسعاً، حيث يُعد ظهور كرزون من أبرز محطات النسخة الحالية من المهرجان، بما تحمله من محبة جماهيرية وتاريخ فني غني.

 
 
gnews

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