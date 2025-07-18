ديانا كرزون تشعل المسرح الجنوبي في جرش 2025 بصوت الوطن

ديانا، التي طالما حملت صوت الأردن إلى المسارح العربية، تعود هذا العام لتحتفل بالوطن وجمهوره، وتقدّم سهرة موسيقية بعنوان العاطفة والانتماء.
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