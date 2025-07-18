ديانا كرزون تشعل المسرح الجنوبي في جرش 2025 بصوت الوطن

الوكيل الإخباري- تستعد النجمة الأردنية ديانا كرزون لإحياء ليلة طربية مميزة ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، وذلك في 26 يوليو على المسرح الجنوبي، عند الساعة التاسعة مساءً.

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جمهور جرش سيكون على موعد مع صوت قوي وحضور ملوكي يُعيد للذاكرة أجمل الأغاني التي لامست القلوب.



ديانا، التي طالما حملت صوت الأردن إلى المسارح العربية، تعود هذا العام لتحتفل بالوطن وجمهوره، وتقدّم سهرة موسيقية بعنوان العاطفة والانتماء.