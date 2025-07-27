ديانا كرزون من "جرش 25".. الحضور الجماهيري والهوية أردنية

وفي الحفل الجماهيري الحاشد، تألقت ديانا برفقة فرقتها الموسيقية اليدرز باند، بقيادة المايسترو بهاء الداود، وقدمت أغنياتها الشهيرة من أرشيفها الكبير، والتي تنوعت بين العاطفي والوطني، فكانت بحق، نجمة ليلة المهرجان "هنا الأردن.. ومجده مستمر".
وأثبتت ديانا أنها نجمة من الطراز الرفيع، فاختارت برنامجا غنائيا يوازن بين الطرب وبين الاغاني ذات الايقاع السريع التي يفضلها جمهور المهرجانات الصيفية.
ومن بين الأعمال التي قدمتها النجمة الأردنية "عمان في القلب"، و"حنا كبار البلد"، و"الهوية أردنية"، و"راسك يالغالي"، و"هيلا يا أردنية"، كما قدمت أغنية "أبعاد كنتم ولا قريبين"، مع وصله رومانسية من اغانيها الخاصة، مثل: "العمر ماشي" و"ملح البحر" و"انساني مابنساك"، وختمت وصلتها الغنائية بالطرب وغنت وصلة لأم كلثوم.
الحفل الجماهيري لديانا في مهرجان جرش، يثبت مجدداً حضورها الاستثنائي في الحفلات الغنائية ويجدد نجوميتها كنجمة عربية لها تاريخها الحافل.
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