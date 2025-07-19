السبت 2025-07-19 08:50 م
 

زورونا في جناح السفارات وتعرفوا على التنوع الثقافي العربي والعالمي!

زورونا في جناح السفارات وتعرفوا على التنوع الثقافي العربي والعالمي!
زورونا في جناح السفارات وتعرفوا على التنوع الثقافي العربي والعالمي!
 
السبت، 19-07-2025 06:43 م
الوكيل الإخباري-  الكويت حاضرة بتراثها الغني وموروثها الأصيل اضافة اعلان

أشياء حلوة ومميزة لا تضيعوا الفرصة 
تتضمن ورشات حية لصناعة البشوت والسفن التقليدية،و ركن خاص للحلويات الكويتية الشهية ، و
تجربة الألعاب والأزياء الشعبية الكويتية بالإضافة لعرض معلوماتي عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

لا تفوّتوا هذه الرحلة الممتعة داخل الثقافة الكويتية الأصيلة!
 
 
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