زورونا في جناح السفارات وتعرفوا على التنوع الثقافي العربي والعالمي!

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الوكيل الإخباري- الكويت حاضرة بتراثها الغني وموروثها الأصيل اضافة اعلان



أشياء حلوة ومميزة لا تضيعوا الفرصة

تتضمن ورشات حية لصناعة البشوت والسفن التقليدية،و ركن خاص للحلويات الكويتية الشهية ، و

تجربة الألعاب والأزياء الشعبية الكويتية بالإضافة لعرض معلوماتي عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



لا تفوّتوا هذه الرحلة الممتعة داخل الثقافة الكويتية الأصيلة!