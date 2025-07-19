زورونا في جناح السفارات وتعرفوا على التنوع الثقافي العربي والعالمي!

أشياء حلوة ومميزة لا تضيعوا الفرصة
تتضمن ورشات حية لصناعة البشوت والسفن التقليدية،و ركن خاص للحلويات الكويتية الشهية ، و
تجربة الألعاب والأزياء الشعبية الكويتية بالإضافة لعرض معلوماتي عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
لا تفوّتوا هذه الرحلة الممتعة داخل الثقافة الكويتية الأصيلة!
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