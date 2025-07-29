زين سجدي قدمت مزيجا من الراب والجاز والموسيقى العربية وبيج سام يتألق على المسرح الشمالي

الوكيل الإخباري- أطلت على المسرح الشمالي الاثنين المطربة الأردنية الشابة زين سجدي، المعروفة فنيا باسم Zeyne، على المسرح الشمالي في مهرجان جرش للثقافة والفنون، بحضور الاميرة ريم علي وعدد من الأمراء ووسط حضور جماهيري واسع تفاعل بحرارة مع أدائها اللافت الذي مزج بين الحداثة الموسيقية وروح الهوية الأردنية والفلسطينية.

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وقدمت أداء حيا احترافيا يعكس طابع موسيقاها التي تتنقل بذكاء بين الراب والجاز والموسيقى العربية الأصيلة، وغنت لجمهورها بانسيابية مفعمة بالعاطفة، مقدمة أعمالا أعادت فيها تعريف الأغنية العربية المعاصرة.



وقالت سجدي، خلال كلمة مقتضبة على المسرح : إن مشاركتها في مهرجان جرش تمثل حلما قد تحقق معتبرة أن الغناء في أحد أعرق المسارح الأثرية في العالم العربي هو مسؤولية وتكريم في نفس الوقت.



وتعد هذه المشاركة هي الأولى لزين سجدي في مهرجان جرش، وجاءت ضمن توجه إدارة المهرجان هذا العام لإبراز الأصوات الشابة الأردنية المعاصرة، وتسليط الضوء على جيل جديد من الفنانين الذين يمثلون الأردن في المشهد الموسيقي العالمي.



وتم تكريم الفنانة زين من قبل الأميرة جليلة بنت علي والأمير عبدالله بن علي في نهاية الحفل.



بيج سام يتألق



أحيا فنان الراب الأردني بيج سام ليلة مميزة على المسرح الشمالي ضمن فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، وسط حضور جماهيري كبير من الشباب ومحبي موسيقى الراب والمشهد الفني البديل في الأردن.



واعتلى بيج سام خشبة المسرح وقدم باقة من أبرز أغانيه التي حصدت مشاهدات واسعة على منصات الموسيقى الرقمية، ومنها: "انت السبب", "لو مرة بس"، وأغني أخرى.



وتميز العرض بطاقة جماهيرية عالية وتفاعل حي، ما جعل المسرح الشمالي ينبض بإيقاعات الهيب هوب والموسيقى المعاصرة التي يحملها الفنان في مشروعه الغنائي المستقل.



وتأتي هذه المشاركة في إطار المساحة الشبابية التي خصصها مهرجان جرش للفنون المعاصرة هذا العام، بهدف تعزيز حضور الأصوات الفنية الجديدة ودعم الإنتاج الفني المحلي الحديث.